Bruselas multa a X por engañar a los usuarios con su famoso 'check' azul

La Comisión Europea (CE) multó este viernes a la red social X con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley de servicios digitales comunitaria, en la que es su primera decisión contra una plataforma por violar esa legislación.

Las infracciones de la empresa de Elon Musk, explicó la CE en un comunicado, incluyen el “diseño engañoso” de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

En detalle, la CE impuso una multa de 45 millones de euros por la infracción a causa de la marca de verificación azul, de 35 millones por el repositorio de anuncios y de 40 millones en relación con el acceso a los datos por parte de los investigadores.

El 18 de diciembre de 2023, la Comisión abrió un procedimiento formal para evaluar si X podría haber infringido la DSA en ámbitos relacionados con la difusión de contenidos ilegales y la eficacia de las medidas adoptadas para combatir la manipulación de la información, una investigación que continúa.

Este procedimiento abarcaba también el uso de un diseño engañoso, la falta de transparencia publicitaria y el acceso insuficiente a los datos por parte de los investigadores.

Sobre estos asuntos la CE adoptó conclusiones preliminares el 12 de julio de 2024 y una decisión de incumplimiento.

Fuentes comunitarias explicaron que, para calcular el montante de la sanción, tienen en cuenta de sea proporcional a la infracción y que no pueda superar el 6% del volumen de negocios anual global, tal y como está recogido en la DSA, de manera que aclararon que la multa no se fija como un porcentaje de esos ingresos.

Preguntadas por si no consideraban el montante poco disuasorio, las fuentes comunitarias afirmaron que “120 millones cuesta más que simplemente cumplir con la normativa”.

“Esto también es un elemento disuasorio. Si se cumple con la normativa, no hay que pagar, y ese es el objetivo de la Comisión”, puntualizaron, y agregaron que creen que la sanción también disuadirá a otras empresas reguladas por la DSA.

La Comisión dejó claro que respetó “con gran diligencia y escrupulosidad” todos los derechos de defensa de las partes, razón por la cual dedicó “un tiempo considerable a facilitar a las partes el acceso a los documentos”.