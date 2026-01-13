Los muertos en las protestas en Irán suben a 1.850, pero hay informes que reportan "miles" de víctimas más

La ONG Human Rights Activists (HRA) elevó este martes a al menos 1.850 personas el número de manifestantes muertos en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión a manos de las fuerzas estatales, incluidos nueve niños, y también más de 16.700 detenciones.

Así, aumentó su anterior cifra de 734 víctimas, aunque precisaban en el comunicado donde daban a conocer ese número que sus datos se basan en información recibida de menos de la mitad de las provincias del país y de menos del 10% de los hospitales de Irán, por lo que "el número real de muertos probablemente se cuente en miles". La organización asegura que recibe informes de "miles" de víctimas mortales.

"HRA condena enérgicamente el uso de fuerza letal contra manifestantes en todo Irán, advirtiendo que el actual apagón nacional de Internet se está utilizando para ocultar graves violaciones de derechos humanos y obstaculizar la rendición de cuentas", denunció esta ONG en su agencia de noticias HRANA.

HRA además está investigando otras 770 muertes debido a la represión a manos de las fuerzas estatales y "sostiene que estas cifras probablemente sean mucho mayores, dados los continuos bloqueos de internet y las comunicaciones". La organización también asegura haber recibido informes que indican "que muchos de los muertos, algunos de los cuales inicialmente resultaron heridos por armas de perdigones, finalmente murieron tras recibir disparos en la cabeza o el cuello".

Por su parte, los medios estatales informaron que al menos 121 miembros de las fuerzas militares, policiales, de seguridad y judiciales de la República Islámica han muerto durante las protestas, recoge IHRNGO.

Debido al corte total de internet desde el jueves por la noche y las severas restricciones al acceso a la información, la verificación independiente de todas las cifras es extremadamente difícil, recuerda la organización. "Una vez más (...) Iran Human Rights pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para que adopte medidas urgentes para proteger a los ciudadanos iraníes de los asesinatos cometidos por la República Islámica", recalcó IHRNGO.