Nestlé cae en bolsa tras el cese de su consejero delegado por mantener una relación con su subordinada

Las acciones de Nestlé en la Bolsa de Zúrich sufren una fuerte caída en los primeros minutos de cotización de la jornada del martes, un día después de que el gigante de la alimentación anunciara el cese fulminante de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras descubrirse que ocultaba una relación sentimental con una subordinada directa, según recoge EFE.

Diez minutos después de la apertura del mercado de valores suizo a la 9:00 hora local (7:00 GMT), la acción de Nestlé caía un 3,4 %, hasta los 73 francos suizos (77 euros).

Nestlé anunció en la noche del lunes el cese de Freixe, en la compañía desde 1986 y que ocupaba el puesto de consejero delegado hacía un año, tras ser objeto de una investigación interna.

La decisión de cambiar el consejero delegado "fue necesaria, ya que los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de la compañía", indicó en el comunicado el presidente de la multinacional, Paul Bulcke.

Bulcke supervisó la investigación de Freixe junto al consejero independiente Pablo Isla, empresario español que presidió Inditex entre 2011 y 2022 y que en 2026 asumirá la propia presidencia de Nestlé.

Navratil, que entró en la Mesa Ejecutiva de Nestlé en enero de 2025, comenzó su andadura en Nestlé hace 24 años, primero como auditor interno, y ocupó diversos cargos comerciales en Centroamérica, entre ellos el de director de Nestlé Honduras o el del negocio de café y bebidas en México. "El consejo confía en que impulsará nuestros planes de crecimiento y acelerará los esfuerzos por mejorar la eficiencia. No cambiaremos de rumbo en la estrategia ni perderemos ritmo", aseguró el presidente Bulcke.

La firma de Vevey también anunció el nombramiento de Philipp Navratil como nuevo consejero delegado, según decisión del consejo de administración de la firma, que había ordenado la investigación.

En julio la compañía, la mayor del mundo en el sector alimentario, reportó beneficios netos de 5.065 millones de francos (5.400 millones de euros) en la primera mitad de 2025, un 10,3 % menos que en el mismo periodo de 2024, afectada por la fortaleza de la divisa suiza, que redujo el valor total de sus ventas.