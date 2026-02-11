Feijóo y Abascal anticipan que Sánchez acabará en los tribunales por el accidente ferroviario: "Fue un crimen"

El accidente ferroviario de Adamuz que se cobró la vida de más de 40 personas es un elemento de munición electoral para las derechas. Así lo han demostrado tanto el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como su homólogo en Vox, Santiago Abascal, en el Congreso. El primero protagonizó una dura intervención en la que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "negligencia continuada con resultado de muerte" en la gestión del sistema ferroviario. "Su Gobierno se sentará en el banquillo por esto", aseguró. "Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad, debería venir aquí a pedir perdón, esta tragedia era evitable", prosiguió el líder del PP. Y remachó: "No deberían seguir en sus escaños el ministro de Transportes y usted", dijo en referencia al socialista.

Feijóo recurrió al insulto popularizado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para arremeter contra el presidente del Gobierno. "Es el método del galgo de Paiporta, huir a toda costa", señaló. Según el jefe de la oposición, "todo el mundo" avisó al Ejecutivo de los problemas pero "les dio igual y eso ha supuesto 47 muertos": "Asuman las consecuencias de sus actos. Fue una negligencia", zanjó. Feijóo también amenazó al Ejecutivo con consecuencias judiciales. "Encargue a sus abogados que le vayan mirando todo, que les va a hacer falta", señaló el conservador, que tildó de "narcisista" a Sánchez y a Óscar Puente, el ministro de Transportes.

"España está en fallo multiorgánico", prosiguió Feijóo, que comparó la "calidad democrática" con la de "un país tercermundista". El conservador recurrió al discurso populista de Vox sobre la utilización de los recursos públicos. "¿Dónde narices han metido nuestro dinero?", preguntó, poniendo en duda la supuesta desaparición de millones de euros. "La amenaza que más inquieta a los españoles es usted. No hay nada que dé más miedo que usted. Y no dejarán de decirlo las urnas", remachó el jefe de la oposición, en referencia a las derrotas electorales en las elecciones de Extremadura y Aragón.

"Fue un crimen, no un accidente"

Por su parte, el líder de Vox comenzó su intervención acusando a Sánchez de "huir y ocultarse" en la escena internacional o en el "búnker de la Moncloa" cada vez que hay una "tragedia" como los accidentes ferroviarios. "Cuando no huye, busca salvavidas", dijo, y citó al portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, como uno de ellos. "Se iba, pero que se ha quedado, iba a separar España pero ahora quiere unirla, quiere unir a la izquierda, la está dividiendo… ¡Vaya lince, vaya salvavidas", señaló.

Abascal también acusó al Gobierno de haber cometido un "crimen" con el accidente ferroviario de Adamuz, atribuyéndole directamente a Sánchez la responsabilidad de la tragedia. "Adamuz fue un crimen y no solo un accidente. Un crimen que les pesará en sus conciencias y que espero que respondan en los tribunales", dijo. Sin embargo, Abascal apenas le dedicó espacio en su discurso a esa cuestión, en la que también habló sobre Groenlandia, la inmigración o los magnates multimillonarios.