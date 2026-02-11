Sánchez promete "justicia" por el accidente de Adamuz y pide no "utilizar la tragedia para crispar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió este miércoles una investigación con rigor, información con transparencia, todas las ayudas del Estado y “hacer justicia” tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), a la vez que pidió no especular ni desinformar ni “utilizar la tragedia para crispar”.

Sánchez comparece en el Congreso desde primera hora de la mañana, a petición propia, para abordar la situación ferroviaria en España después de los accidentes de Adamuz (Cordoba) y en Gelida (Barcelona). Con un primer mensaje de apoyo a las familias “hoy y mañana”.

El presidente recordó que por ahora hay una investigación provisional que apunta a una posible rotura del carril a la altura de la soldadura, aunque indicó que se había llevado a cabo la renovación de ese tramo “conforme a los más altos estándares de calidad con empresas punteras, superando todas las inspecciones técnicas con las normativa vigente”.

Sánchez remarcó que, una vez se sepa totalmente la causa, se adoptarán las medidas necesarias y se reforzarán los sistemas de protocolo. Asimismo, exigió que ni se desinforme ni se genere miedo diciendo que el sistema ferroviario español es “decadente e inseguro”: “No es perfecto, tiene carencia, pero es uno de los mejores”.

El jefe del Ejecutivo criticó que se han lanzado muchos bulo: "Uno de los más recurrentes es que el accidente se ha producido porque el Gobierno ya no invierte en mantenimiento. Eso es una mentira colosal. Entre 2012 y 2018, la inversión en infraestructura ferroviaria se redujo a la mitad. Hoy, España invierte casi el triple".

Durante su intervención, el presidente quiso también remarcar la buena cooperación entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, para, a la vez, defender el servicio del Estado en su conjunto. El también líder socialista aseveró que, "en cuestión de minutos", se activó un amplio dispositivo del conjunto de las administraciones, que permitió "una respuesta rápida" que "ayudó a salvar vidas".