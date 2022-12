China abre sus fronteras en plena ola de contagios

China vive de nuevo una gran ola de contagios. Durante las últimas semanas se ha detectado un repunte de casos tras la relajación de las restricciones en el país. Varios medios nacionales e internacionales se han hecho eco de la grave situación que se vive en los hospitales chinos.

La doctora Jia, que trabaja en las urgencias de un hospital de Pekín es tajante: “La situación actual no invita al optimismo. No sé si el pico de decesos lo hemos pasado ya o cuándo lo pasaremos. Lo único que puedo compartir es que la situación es peor de lo que se cree y que mucha gente está muriendo. No diré nada más”. Recoge sus declaraciones El País, medio que asegura que China está ante las semanas más peligrosas desde el estallido de la crisis sanitaria a principios de 2020.

Casi tres años después, en gran parte presionado por las manifestaciones de rechazo a los confinamientos forzados en centros estatales, el cierre de ciudades y los problemas económicos generados por esta estrategia anti pandémica, China ha decidido relajar sus medidas anticovid. El pasado 7 de diciembre el Consejo de Estado levantó la obligación de que personas infectadas o contactos estrechos permanezcan en centros de cuarentena. Además, el Gobierno chino anunció este lunes que a partir del próximo 8 de enero reabrirá sus fronteras y eliminará la necesidad de cuarentena. Un paso más en su cambio de política de COVID Cero, tras las enormes protestas contra los confinamientos. El Consejo de Estado busca así una reactivación del turismo, tanto interno como emisor.

Estas decisiones se han tomado cuando el país ya experimentaba un aumento de casos tras relajar algunas restricciones, según informa Europa Press. De hecho, la Comisión Nacional de Sanidad de China anunció el pasado domingo que dejará de publicar los casos diarios de coronavirus.

Unos 248 millones de personas en China, el 18% de la población, han dado positivo por coronavirus en las tres primeras semanas de diciembre.

El Gobierno considera que la situación está bajo control

"En estos momentos, el desarrollo de la situación epidemiológica en China es el esperado y está bajo control", aseguró el miércoles el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, que explicó que "Pekín fue la primera en pasar el pico de la epidemia y la producción y la vida allí están volviendo gradualmente a la normalidad".

"Todos los países del mundo atravesarán un periodo de adaptación cuando ajusten sus políticas de prevención de epidemias y el caso de China no es diferente", ha manifestado, al tiempo que ha recalcado que las autoridades trabajan para contener la situación en todo el país.

Así, Wang ha lamentado que "algunos medios occidentales han exagerado o incluso distorsionado de forma deliberada el ajuste en la política de prevención y control de la epidemia por parte de China, evitando hablar del alto precio que ha pagado el país por la prevención ante la pandemia", según ha recogido el portal chino Sina.

"El hecho es que durante los últimos tres años, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno chino siempre ha puesto a la gente y la vida por encima de todo lo demás", ha argüido. "Desde una perspectiva global, la tasa de enfermos graves y muertos en China es el más bajo", ha zanjado.

Estados Unidos e Italia pedirán una prueba negativa a los viajeros de China

Muchos países ya están exigiendo pruebas obligatorias de coronavirus a los pasajeros llegados de este país asiático.

El problema es que los casos de covid-19 se han disparado en el país en las últimas semanas y en muchas ciudades chinas las infecciones si cuentan por miles con una sobrecarga en los hospitales que están al límite de carga de trabajo.

Ante esta situación, algunos países como Estado Unidos, Italia, Japón o Malasia ya han comenzado a exigir test de covid a ciudadanos chinos para ingresar en sus territorios.

La medida se aplicará en EEUU a partir del 5 de enero tanto a los pasajeros que vuelen directamente a Estados Unidos desde China, Hong Kong o Macao como a los pasajeros que vuelen a través de enlace con terceros países, incluidos Seúl, Toronto y Vancouver, según ha informado la cadena CNN.

"Las pruebas previas a la salida y el requisito de mostrar un resultado negativo disminuyen la cantidad de pasajeros infectados que embarcan en los aviones y ayudarán a frenar la propagación del virus a medida que trabajamos para identificar y comprender las posibles variantes que puedan surgir", ha expresado un responsable del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Henry Walke.

En este sentido, los funcionarios federales de salud han justificado la medida, que ha sido notificada con antelación a las aerolíneas, ante la falta de transparencia en los positivos y en las cadenas de transmisión en China, según ha informado la cadena NBC.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad italiano obligará a someterse a un prueba para detectar si tienen covid-19 a todos los pasajeros que lleguen al país desde China, después de que en algunos aeropuertos casi el 50% de los viajeros que han aterrizado procedentes del país asiático dieran positivo.

"La medida es esencial para garantizar la vigilancia y la detección de posibles variantes del virus con el fin de proteger a la población italiana", aseguró el ministro de Sanidad italiano, Orazio Schiallaci.