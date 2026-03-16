Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio

Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem). "Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", explicó en redes sociales en Minem.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EEUU.

La mayoría de las caídas del SEN, de las que la isla ha tardado días en recuperarse, estuvieron asociadas a fallos y averías, principalmente en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales del país, aunque los desastres naturales también jugaron un papel.

No obstante, la crisis energética está en el día a día de los cubanos desde hace años. Los cortes de 15 horas diarias se han normalizado en La Habana, mientras que en provincias se ha llegado a registrar desconexiones de 48 horas.

La cronología de los apagones

El 18 de octubre de 2024, una avería tiene lugar en la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas (oeste), una de las dos mayores centrales del país y clave para el suministro eléctrico del occidente de la isla. El gobierno cubano declara un estado de “emergencia energética”, reconociendo la severidad de la crisis.

El 6 de noviembre se produce el segundo colapso del SEN en menos de tres semanas. Este apagón general estuvo asociado al paso del huracán Rafael, de categoría 3, por el oeste de Cuba. La recuperación fue desigual —prolongándose hasta un mes en regiones rurales— porque además de reconectar la red eléctrica y sincronizar las centrales termoeléctricas, se tuvieron que reparar cables e instalaciones eléctricas dañadas por los fuertes vientos.

El 4 de diciembre dio lugar el tercer apagón nacional en apenas tres meses y el segundo en ese mismo período provocado por la salida imprevista, por avería, de la central termoeléctrica Antonio Guiteras. El restablecimiento del SEN era mayoritario para el tercer día.

Cuba, la “estática milagrosa” de una revolución en su hora más amarga Ver más

El 14 de marzo de 2025, un cuarto apagón que deja a Cuba a oscuras en menos de seis meses. Las autoridades explican que una falla por incendio en una subestación de La Habana es la causa. En algunas regiones del país la energía tarda en restablecerse al menos dos días.

10 de septiembre de 2025. Quinto colapso total del SEN en menos de un año y tercero en ese mismo período ligado a problemas en la central Antonio Guiteras, aunque posteriormente se dijo que la instalación no había sufrido daños y estaba lista para entrar en servicio. A las 24 horas del apagón, alrededor de un 40% del país tenía de nuevo corriente.

Este lunes 16 de marzo, el SEN se desconecta de nuevo por completo apenas una semana después de un apagón masivo que dejó a seis millones de cubanos sin corriente. Se trata del primero de carácter nacional bajo el bloqueo petrolero, una condición que puede afectar a la rapidez de la recuperación, según los expertos.