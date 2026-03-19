Día 20 en Irán: la guerra se extiende a instalaciones energéticas mientras la UE trata de marcar su rumbo

Vigésimo día de conflicto en Oriente Medio. Israel prosigue su oleada de bombardeos y, esta vez, ha continuado con sus ataques sobre el mayor yacimiento de gas natural del mundo, el de Pars Sur, situado cerca de la costa del golfo Pérsico. Una refinería de gas compartida por Irán y Catar. Por su parte, Irán no ha tardado en responder con contundencia con ataques sobre instalaciones energéticas en Oriente Medio. Mientras, el Gobierno del Líbano acusa a la milicia chií Hezbolá de “arrastrar al país a la guerra” mientras los bombardeos del ejército israelí se intensifican sobre el centro y el sur del país.

Trump se desmarca del ataque a la central de gas

Después de que el miércoles Israel bombardeara Pars Sur, Trump ha sido rápido en desmarcarse de esta acción militar. El presidente de Estados Unidos ha defendido que ni su país ni Catar tuvieron nada que ver en la ofensiva.

En su red Truth Social, Trump explicó que ni siquiera sabía que iban a atacar ese yacimiento y aseguró que Israel no volvería a atacar a no ser que le provocaran. Una afirmación que el medio estadounidense Axios ha desmentido después de consultar con fuentes de la Casa Blanca. Él mismo había hablado con Netanyahu sobre distintos planes para atacar el lugar, según este medio, que también ha hablado con el Gobierno israelí. Esto también lo han confirmado dos fuentes israelíes a la CNN, que aseguran que fue un ataque previamente coordinado con Estados Unidos.

Por otro lado, el Gobierno de Catar se ha mostrado contrario al ataque. El ministro de Asuntos Exteriores, Majed al-Ansari, aseguró en X (antes Twitter) que la ofensiva había sido un acto “peligroso e irresponsable”. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos declararon que se trataba de una “grave escalada”.

Debido a toda esta situación el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) alcanzó los 100 dólares por barril este jueves, a pesar de las propuestas de la Administración de Donald Trump para frenar la subida de los precios.

Irán ataca la producción energética

Los países árabes han seguido este jueves pidiendo a Irán que cese los ataques, que desde este miércoles buscan el corazón de la producción energética, pero desde Teherán no solo no ceden sino que aumentan el tono asegurando que no habrá "contención" en su represalia. Además, Irán ha alcanzado también la refinería de Haifa, en Israel, que ha sufrido daños, mientras Tel Aviv se centra en los barcos iraníes en el Caspio.

A todo esto se suma el ataque de Irán en Kuwait contra dos de sus principales refinerías, la de Mina Al Ahmadi y Mina Abdullah. La Compañía Nacional de Petróleos informó este jueves de que fueron atacadas durante la jornada por drones algo que provocó incendios que fueron controlados poco después.

En Arabia Saudí, un dron impactó en la refinería de la petrolera estatal saudí Aramco de Samref, situada en las costas del mar Rojo, mientras que las defensas antiaéreas interceptaron un misil balístico en la misma zona, próxima al puerto saudí de Yanbu. También se informó de ataques a dos de sus refinerías en Riad.

En Catar, tras varias oleadas de ataques a Ras Laffan, la principal planta de gas natural licuado, las autoridades volvieron a denunciar ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética. QatarEnergy publicó un mensaje en su cuenta de X donde confirmó otro aluvión de misiles durante las primeras horas del jueves sobre sus instalaciones de gas natural licuado que provocaron "incendios considerables y amplios daños".

Israel derriba un edificio residencial en Beirut

El Líbano continúa bajo el foco debido a la escalada bélica con Israel que sigue bombardeando diariamente el centro (Beirut) y el sur del país. Tras los bombardeos del pasado miércoles del ejército israelí sobre dos puentes del río Litani que conectan el sur del Líbano con el resto del país, en la madrugada del jueves un nuevo ataque sobre el barrio de Bachoura (Beirut) a las 4 de la madrugada destruyó un edificio residencial. Esta fue la primera vez en esta guerra que el ejército israelí derribó un edificio entero en una zona que normalmente se consideraría segura.

Por su parte, el Gobierno de Líbano se ha posicionado este mismo jueves en contra de la milicia chií Hezbolá. Su presidente, Joseph Aoun, está decidido a “liberar al país” mediterráneo "de la influencia iraní", después de que "Irán ordenara a Hizbulá arrastrar al Líbano a una guerra que no eligió".

El ministro de Exteriores libanés, Youssef Rajji, también se ha mostrado contundente este jueves en una reunión de ministros de varios países árabes e islámicos convocada en Riad por Arabia Saudí, para coordinar su respuesta en materia de seguridad y estabilidad en la región ante el conflicto iniciado por EEUU e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero. "Irán está intentando socavar la seguridad y la paz de los países árabes e islámicos con fines oportunistas", lo que exige "una postura firme y una responsabilidad histórica para defender la seguridad y la soberanía de los países atacados por Teherán", denunció Rajji.

Irán ejecuta a tres participantes de las protestas de enero

Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeid Davudi han sido los tres primeros asesinados por el régimen iraní después de ser detenidos en las protestas de enero. La agencia Mizan, del Poder Judicial iraní, ha informado de que los tres condenados han sido ahorcados en la ciudad de Qom.

El régimen les acusa de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos. En concreto, fueron detenidos por un delito de moharebeh (enemistad contra Dios), concepto legal utilizado para castigar delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje.

Las autoridades iraníes aseguran que los acusados atacaron con armas blancas a dos agentes de seguridad en la ciudad de Qom, durante las protestas del 8 de enero. Ambos agentes murieron. También han señalado que los detenidos habrían confesado el crimen durante distintas fases del proceso judicial.

Nuevas medidas económicas de EEUU

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó que el Gobierno está evaluando medidas de emergencia, como desbloquear crudo iraní y utilizar las reservas estratégicas de petróleo. Una de las opciones más destacadas sería retirar las sanciones al petróleo iraní que ya se encuentra en tránsito, lo que permitiría una inyección inmediata de oferta al mercado global, con alrededor de 140 millones de barriles disponibles. Esta estrategia busca aliviar la presión sobre los precios del crudo.

Estas medidas coinciden con la suspensión temporal de la Ley Jones por parte de Trump, que obliga a que el transporte marítimo entre puertos de EEUU se realice en barcos de bandera estadounidense. Además, el conflicto en Oriente Medio ha intensificado las tensiones, con Irán atacando infraestructuras energéticas, como la refinería de Ras Laffan en Catar, en respuesta a los bombardeos de Israel. La situación en el Estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de petróleo, también sigue siendo un factor de preocupación.

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Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono solicitará al Congreso unos 200.000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra contra Irán. Aunque la cifra podría variar, el objetivo es cubrir tanto las operaciones ya realizadas como las futuras, en un conflicto que ya suma veinte días. El presidente Trump respaldó la medida, calificando el gasto como “un precio pequeño” para mantener la supremacía del país.

Esta solicitud supondría un aumento cercano al 25% respecto al presupuesto militar anual, que ya ronda los 900.000 millones de dólares. Parte de los fondos se destinarán a reponer y ampliar las reservas de munición y material bélico, con la intención de superar incluso los niveles habituales. Hegseth también criticó a la anterior Administración por haber reducido el arsenal al enviar ayuda militar a Ucrania, defendiendo que ahora los recursos deben priorizar los intereses estadounidenses.

En cuanto al desarrollo del conflicto, Hegseth aseguró que EEUU ha destruido la flota de submarinos de Irán y dañado sus puertos militares, aunque evitó fijar una fecha para el fin de la guerra. El coste ya es elevado: solo en los primeros seis días se gastaron más de 11.300 millones de dólares. Además, se han utilizado armas de alta precisión muy costosas, aunque el Pentágono planea recurrir a municiones más baratas en adelante para reducir el gasto.