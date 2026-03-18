Guerra en Irán, día 19: Israel bombardea el mayor yacimiento de gas del mundo y la tensión se dispara

Tras diecinueve días de conflicto en Oriente Medio, las muertes en Irán se cuentan por millares y la posibilidad de una negociación parece cada vez más lejana. En la mañana de este miércoles, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha informado de que la central nuclear de Bushehr (Irán) ha sido alcanzada por un proyectil por primera vez, en un ataque del que todavía no se tiene constancia de daños o víctimas. Otras, como las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan, también en Irán, –en las cuales la OIEA no ha detectado fugas radiactivas– ya habían sido atacadas antes.

En la embajada estadounidense en Bagdad (Irak) también se han registrado ataques que han sido identificados como provenientes de milicias “proiraníes”. Seis drones atacaron el edificio pero solo dos impactaron en los alrededores del complejo, mientras que el resto fueron derribados. Cinco ataques se registraron durante la noche, mientras que el último llegó de madrugada.

El portavoz del primer ministro iraquí, Mohamed Shía al Sudani, ha subrayado que esta ofensiva constituye una grave violación de los acuerdos internacionales y apuntó a las milicias “proiraníes” como responsables, afirmando que "una vez más, grupos fuera de la ley han llevado a cabo un acto criminal de agresión al atacar esta tarde la sede de la Embajada de Estados Unidos en la capital".

El foco de la guerra se centra en cuatro puntos clave: Teherán, la capital iraní, que este pasado martes amaneció con el anuncio del abatimiento de Ari Lariyani, jefe de seguridad iraní y natural sucesor del ayatolá Ali Jamenei; el Estrecho de Ormuz, que aún sigue bloqueado por Irán; el sur del Líbano, donde miles de personas huyen debido a la escalada bélica en su frontera con Israel; y las instalaciones gasísiticas de Pars Sur, parte del mayor yacimiento de gas del mundo, que ha sido bombardeado por Israel.

Según las autoridades iraníes, el fuego fue contenido rápidamente por los equipos de emergencia y no se han registrado víctimas, mientras que la situación en la zona se encuentra actualmente bajo control.

Aunque inicialmente se observó una gran columna de humo negro, las autoridades aseguraron que no existe riesgo de fugas de gas y que los restos del incendio se extinguirán de forma natural. Sin embargo, no se ha aclarado si los ataques han afectado a la producción o al suministro de gas en este importante yacimiento compartido con Catar.

El ataque ha sido condenado por el emirato, que lo calificó como una acción peligrosa para la seguridad energética global. En paralelo, Irán ha amenazado con represalias contra infraestructuras energéticas vinculadas a Estados Unidos e Israel si continúan los ataques, en un contexto de creciente tensión tras recientes bombardeos estadounidenses contra instalaciones petroleras iraníes.

Desde el lunes, las fuerzas israelíes ya se han cobrado tres nuevos altos cargos iraníes muertos: el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani; Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij –vinculada a la Guardia Revolucionaria– y el ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, cuya muerte ya ha sido confirmada por el régimen. Israel ha identificado a Jatib como uno de los principales responsables de la represión de las protestas en Irán.

Desde que el conflicto comenzó el 28 de febrero, al menos 1.444 personas han sido asesinadas y 18.551 han sido heridas en Irán, según el Ministerio de Salud iraní.

Ali Lariyani

Lariyani era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y, tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor, se le consideraba como uno de los hombres fuertes del régimen. Incluso, era muchas veces descrito como el gobernante de facto, aunque el régimen no depende de una única persona sino que tienen varios pilares, como confirmó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, poco después de que se supiera de su asesinato.

La venganza por la muerte del que consideran "un mártir" ha llegado a primera hora de la mañana de este miércoles, con varios ataques iraníes a la capital de Israel, Tel Aviv. A pesar de las bombas y de la muerte de dos personas en el distrito Ramat Gan (Tel Aviv) por el impacto de los misiles, Araghchi ha declarado que no tienen como objetivo la población civil.

En la tarde, se celebraron los funerales de Ali Lariyani y Gholamreza Soleimani, que han tenido lugar en la plaza Enghelad de la capital. En la ceremonia también se rindió homenaje a los 84 marineros asesinados el 4 de marzo por un bombardero estadounidense.

Mojtaba Jameneí, emitió un supuesto nuevo mensaje escrito en el que presentó sus condolencias por la muerte de Ali Lariyani y advirtió que sus asesinos "pagarán pronto" por su muerte. "Con profundo pesar recibí la dolorosa noticia del martirio de Ali Lariyani", se lee en el mensaje de pésame publicado en su cuenta de la red social X y recogido por varios medios iraníes.

"Los antiislamistas deben saber que derramar esta sangre a los pies del sistema islámico solo lo fortalece y, por supuesto, toda sangre tiene un precio que los asesinos de los mártires deberán pagar pronto", advirtió.

Jameneí describió a Lariyani como un "erudito, visionario, inteligente y comprometido", y responsable "con una amplia experiencia en diversos ámbitos políticos, militares, de seguridad, culturales y administrativos".

En relación con el líder supremo, las autoridades iraníes negaron, que Mojtaba Jameneí se encuentre en Rusia para ser tratado de las heridas recibidas durante los bombardeos de Washington y Tel Aviv contra Teherán.

"Las noticias sobre el traslado a Rusia del líder supremo de la revolución para su tratamiento médico son una nueva guerra psicológica. El líder iraní no tiene por qué huir y esconderse en refugios. Su lugar está en las calles junto a su pueblo", escribió en ruso en su cuenta de X el embajador iraní en Moscú, Kazem Jalali.

La suerte y el paradero de Jameneí son un misterio tanto para los iraníes como para los observadores extranjeros, ya que desde su nombramiento no ha realizado ninguna aparición pública.

El Estrecho de Ormuz

Aun con los ataques, parece que los iraníes están comenzando a ceder, sobre todo en relación al comercio internacional. Según datos del seguimiento de los barcos en el Estrecho de Ormuz, Irán estaría dejando pasar varias embarcaciones comerciales. Ya el pasado lunes se detectaron ocho embarcaciones cruzándolo, sin contar los buques que tenían bandera iraní.

Sin embargo ahora, según la empresa de inteligencia marítima Windward, el número de embarcaciones habría crecido al doble. Los analistas de esta misma compañía aseguran que esto significa que Teherán está permitiendo “tránsitos con autorización previa a países amigos”. Araghchi llegó a decir el lunes que el Estrecho estaba abierto, “pero cerrado para nuestros enemigos”.

Ante este cierre, el sábado, Donald Trump instaba al Reino Unido, China, Francia, Japón, Corea del Sur y otras naciones a enviar barcos al Estrecho para unirse a un "esfuerzo conjunto" para abrir la vía marítima, pero este miércoles algunos de estos países recordaron al mandatario estadounidense que no mandarán buques de guerra a defender el canal pese a las amenazas de Trump sobre "el futuro de la OTAN".

A través del Estrecho, que controla Irán, se mueve la quinta parte del flujo de petróleo mundial y, con su cierre, el mercado está sufriendo la volatilidad de los precios, con el barril de Brent –de referencia para Europa– en máximos históricos.

El Líbano: un millón de desplazados

La guerra en Oriente Medio sigue golpeando con fuerza al Líbano. En el sur, el conflicto entre la milicia chií Hezbolá e Israel está provocando desplazamientos masivos de la población libanesa y un amplio descontento incluso entre las facciones más afines al grupo paramilitar. Son más de un millón de personas las que han tenido que abandonar sus casas tras los bombardeos del ejército israelí, que se han saldado con casi 1.000 muertos, según apuntan autoridades locales.

Hezbolá decidió responder al asesinato del ayatolá iraní, Ali Jamenei, el pasado 2 de marzo con bombardeos contra Tel Aviv, lo que se tradujo en una escalada militar entre los países vecinos. El ejército israelí ha ampliado los bombardeos sobre tres puntos críticos del territorio: la capital, Beirut; el Valle de la Beká, cercano a la frontera con Siria; y el sur del Líbano, en una franja de 30 kilómetros que marca la frontera con Israel. Aquí Israel está aplicando la táctica de la tierra quemada, utilizando bombardeos para extenderse por el territorio.

Tras una oleada de ataques nocturnos sobre Beirut en la madrugada de este miércoles que han causado al menos 12 muertos y 41 heridos, Israel se dispone ahora a bombardear los puentes sobre el río Litani, que conectan el sur del Líbano con el resto del país. "Para impedir el paso de refuerzos (de Hezbulá) y equipo de combate, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacarán los cruces del río Litani a partir del mediodía de hoy", declaró este miércoles el ejército en un comunicado en X en árabe.

Según el Ministerio de Sanidad libanés, los ataques del ejército israelí han matado a al menos 912 personas, entre las que se encuentran 67 mujeres y 111 niños. También más de 2.000 personas han resultado heridas. En este contexto, la oficina de derechos humanos de la ONU se pronunció este martes sobre la situación en el país asegurando que estos ataques de Israel sobre edificios residenciales, personas desplazadas y trabajadores de la salud podrían constituir crímenes de guerra.

Por su parte, el ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber desmantelado más de 80 infraestructuras de Hezbolá, precisamente en el sur del país. Además, esta madrugada, Israel completó una nueva "oleada de ataques", en este caso contra instalaciones, según otro comunicado que enumera bombardeos contra lanzadores, depósitos de armas y centros de mando antes de que fueran usados por la milicia chií.

Al menos doce personas murieron y 41 resultaron heridas en una serie de bombardeos israelíes contra varios barrios de Beirut, según el Ministerio de Salud del Líbano. Los ataques se produjeron en zonas como Basta, Bachoura y Zuqaq el Blat, con un primer balance de diez fallecidos durante la madrugada y otros dos en un bombardeo posterior por la mañana.

Entre las víctimas se encuentra Muhammad Shari, director de programas políticos de la cadena Al Manar vinculada a Hizbulá, quien murió junto a su esposa, mientras que sus hijos y nietos resultaron heridos. Estos ataques marcan una escalada, ya que hasta ahora Israel había realizado acciones limitadas dentro de Beirut desde el inicio de su ofensiva aérea el 2 de marzo.

Zelenski se ofrece a ayudar a Israel

Este miércoles, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha ratificado su apoyo a Ucrania ante la agresión de Rusia en una reunión mantenida con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa.

Irán confirma la muerte de Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij Ver más

Un Zelenski que este pasado martes, en una entrevista con la cadena israelí i24NEWS, ofreció colaboración directa al presidente israelí, Benjamin Netanyahu, frente a los ataques aéreos con drones y misiles iraníes. Además del ofrecimiento de cooperación entre ambas naciones, el líder ucraniano advirtió de nuevo que Rusia está ayudando al régimen iraní con datos de satélites y en la fabricación de drones.

A esta acusación, el Kremlin ha respondido asegurando que en torno a la guerra en Oriente Medio hay “muchos bulos”. “En torno a esa guerra hay todo tipo de informaciones y la mayoría de estas no son más que bulos”, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Todo ello pese a las informaciones del diario Washington Post, que a comienzos de este mes aseguró que Rusia estaba proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones.

El mismo Peskov también ha condenado el asesinato de Lariyani, en el marco de la operación estadounidense-israelí en el país persa.