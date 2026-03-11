Israel bombardea Beirut "a gran escala": "Evacúen el área inmediatamente y protejan sus vidas"

El Ejército de Israel anunció otra oleada de bombardeos "a gran escala" contra el Dahye, los suburbios del sur de Beirut, inmediatamente después de registrar un lanzamiento de decenas de cohetes del grupo chií libanés Hezbolá contra su territorio. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado una ola de ataques a gran escala contra infraestructura de Hezbolá en la zona del Dahye de Beirut", recoge el comunicado publicado este miércoles por el Ejército israelí.

Hasta el momento, se han registrado un total de ocho bombardeos de gran potencia, al menos uno de los cuales resonó con fuerza por buena parte de la capital, según pudo constatar EFE en Beirut. "Los esfuerzos de intercepción (de proyectiles) continúan", añade la nota.

Distintos medios israelíes se hicieron eco de un posible endurecimiento de los ataques de Hezbolá contra Israel durante la noche de este miércoles. "Atacaremos y seguiremos atacando", dijo en una comparecencia pública el portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin.

La mañana del miércoles, Israel movilizó a la Brigada Golani, un conocido cuerpo de infantería, a la frontera con el sur del Líbano.

Al menos 634 personas han muerto en el Líbano a causa de los bombardeos israelíes, concentrados mayoritariamente en el sur del país, el oriental valle de la Becá y el Dahye de Beirut, según las autoridades libanesas. En cuanto a las personas heridas la cifra supera los 1.500 mientras que los desplazados en el Líbano son ya más de 760.000.

Israel lanza una ola de bombardeos de forma simultánea contra Líbano e Irán Ver más

En Israel 12 personas han muerto por los ataques con misiles de Irán y no se han registrado por el momento víctimas mortales de los ataques con cohetes de Hezbolá.

Israel pide la evacuación

El Ejército israelí ordenó el desplazamiento de los residentes del Dahye, después de los bombardeos contra la zona: "Evacuen el área inmediatamente y protejan sus vidas", asevera el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee. "Tras los graves crímenes cometidos por el grupo terrorista Hizbulá, el Ejército actuará con gran fuerza contra sus instalaciones, armas y equipos de combate", señala en un vídeo compartido por el Ejército en X, donde pide no volver a la zona "hasta nuevo aviso".

La orden de desplazamiento forzoso se publicó en sus canales en árabe casi una hora después de que las fuerzas armadas anunciaran el inicio de los ataques contra el Dahye. Algunos medios israelíes recogen que la cifra de cohetes lanzados por el grupo chií ronda el centenar, algo respecto a lo que, consultado por EFE, el Ejército de Israel rechazó pronunciarse. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado una ola de ataques a gran escala contra infraestructura de Hizbulá en la zona del Dahye", recoge el comunicado publicado este miércoles por el Ejército israelí antes de llamar a la evacuación de los suburbios, bastión de la organización en la capital libanesa.