Irán confirma la muerte de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní

El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra "infraestructuras del régimen" iraní, según informa EFE.

"Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno", dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado este martes.

La confirmación llegó horas más tarde, mediante un mensaje con la fotografía de quien era considerado mano derecha del asesinado líder supremo de Irán, Alí Jameneí, la cuenta de X de Lariyani anunció su muerte "como mártir", que luego fue reafirmada por la oficina de información del gobierno.

Además de Lariyani, también murieron en el ataque su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas, según confirmó el propio Consejo citado por la agencia de noticias Mizan.

Minutos antes, el departamento de prensa de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había emitido un breve comunicado que rezaba: "El primer ministro Benjamín Netanyahu ordena la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní", acompañado de una foto del mandatario al teléfono junto a un mando militar.

Lariyani, que se había erigido en una de las figuras más destacadas del régimen iraní tras la muerte de Ali Jameneí, y ante el bajo perfil del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, había defendido en múltiples ocasiones que Irán no negociaría con Estados Unidos hasta que Trump y Netanyahu cesaran sus ataques y pidieran perdón.

Katz aseguró este martes al respecto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la "alta tasa de rotación en la cúpula iraní" y que ahora ésta "incluso está aumentando".

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"Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan operando en Irán con gran fuerza, contra objetivos del régimen, suprimiendo la capacidad de lanzamiento de misiles y destruyendo infraestructura estratégica clave en todas las áreas, lo que hace retroceder a Irán décadas", añadió Katz.

Esta mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel también anunciaron en un comunicado que el lunes atacaron simultáneamente "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste).

"Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por la Inteligencia Militar, completaron ayer (lunes) un ataque aéreo a gran escala (...) Se lanzaron decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad", detallaron las FDI en su nota sobre los impactos en Teherán, donde incluían que, entre las instalaciones afectadas, estaba el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia basij.