Directo | Fracasa el segundo intento de alto el fuego para la evacuación de civiles en Mariúpol

13:25 h

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este domingo que el Ejército de Rusia "se prepara para bombardear Odesa" y ha advertido de que "sería un crimen de guerra" y "un crimen histórico".

"Se preparan para bombardear Odesa. Los rusos siempre han venido a Odesa. Siempre han sentido calor en Odesa, sólo sinceridad. ¿Ahora qué? ¿Artillería contra Odesa? ¿Misiles contra Odesa?", se ha preguntado Zelenski. El puerto es considerado de una importancia estratégica en el marco del conflicto.

Asimismo, ha recalcado que Moscú "preparó esta invasión de forma cruel y cínica, sabiendo que violaba las normas de la guerra". "Militares tomados como prisioneros por nuestros defensores han hablado. Cientos de prisioneros. Entre ellos hay pilotos de aviones que han bombardeado nuestras ciudades, a nuestros civiles", ha detallado.

"Hemos escuchado sus testimonios. Hemos visto documentos. Mapas. Planos. No es de ayer, esto no está improvisado", ha manifestado en un nuevo discurso a la población ante la invasión militar iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Lo planificaron de esta forma, pero no matarán nuestra humanidad, no nos matarán. Pese a todo, nuestros misiles no caerán en objetivos civiles en Rusia o Bielorrusia en respuesta", ha recalcado el mandatario, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.