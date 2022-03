Directo | El Pentágono asegura que Putin no está "completamente informado" del avance de la guerra

10:11 h

El director del Observatorio de Ceuta y Melilla, Carlos Echevarría, cree que el Gobierno no debería "caer en ingenuidades" respecto a Marruecos en esta nueva fase de la relación que se abre entre los dos países puesto que no existe ninguna garantía de que el país vecino no vaya a seguir reivindicando la soberanía de las dos ciudades autónomas en un futuro.

En declaraciones a Europa Press, reconoce que el anuncio por parte del Gobierno de una nueva etapa en la relación con Marruecos en la que se garantizará la integridad territorial de España ha generado "cierta tranquilidad" en Ceuta y Melilla pero en el Observatorio consideran que no es algo que se pueda mantener en el tiempo.