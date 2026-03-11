España cesa a su embajadora en Israel y rebaja su representación en el país

El Gobierno ha cesado a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez, una decisión que se produce en un momento de tensión internacional con este país por la guerra de Irán, de modo que queda al frente de la legación una encargada de negocios, "al mismo nivel" que la Embajada de Israel en Madrid.

Así lo han señalado a EFE fuentes de Exteriores después de que el cese se produjera ayer a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y previa deliberación del Consejo de Ministros, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles.

Sálomon fue convocada a consultas el pasado 9 de septiembre por el Ejecutivo, en el marco de la crisis diplomática con Israel por las medidas del Ejecutivo en apoyo a Gaza, y desde entonces no había regresado a Israel.

Exteriores ha explicado que Sálomon, que llevaba en el cargo desde 2021, fue llamada a consultas "'sine die'" y a partir de ese momento la responsable de la legación diplomática ha sido la encargada de negocios.

España iguala así su representación diplomática con la que tiene Israel en Madrid, ya que el Gobierno de Benjamín Netanyahu retiró a su embajadora, entonces Rodica Radian-Gordon, en mayo de 2024, después de que el presidente, Pedro Sánchez, anunciara que reconocería el Estado de Palestina.

Otras fuentes diplomáticas han explicado que Sálomon llevaba en el cargo más de cuatro años, un periodo que suele ser el habitual para este puesto.

Sin embargo, al ser llamada a consultas, ha permanecido unos seis meses sin poder ejercer su trabajo, un plazo "que invita a tomar alguna medida sobre su actividad profesional, pues mantener esta situación de modo indefinido no siempre es la única opción", han apuntado estas fuentes.