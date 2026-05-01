"España ha sido horrible": Trump vuelve a amenazar con retirar las tropas de EEUU desplegadas en España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amagado con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán, informa Efe.

Al ser preguntado este jueves por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible". "Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso", insistió el republicano.

El Gobierno español está tranquilo ante esta nueva amenaza. Así lo han manifestado a Efe fuentes del Ejecutivo, que han subrayado que España es un socio fiable y que siempre cumple con los compromisos adquiridos. El Ejecutivo se pronunciado así de la misma forma que en otros momentos en los que la Administración Trump ha planteado cuestiones similares.

Desde el inicio de la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha criticado abiertamente a países como España por su negativa a autorizar el uso de sus bases en el conflicto y por, según él, no colaborar en desbloquear el estrecho de Ormuz, boicoteado por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e iraníes. El presidente estadounidense ha llegado a amenazar también con abandonar la OTAN y con "cortar todo el comercio" con España.

La semana pasada, una comunicación interna del Pentágono publicada en exclusiva por la agencia de noticias Reuters incluso sugería que EEUU se planteaba suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.

Sobre Alemania, Trump consideró que está haciendo un "trabajo terrible", en una aparente referencia al canciller alemán, Friedrich Merz. "Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos. Tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania, porque están metidos en ese lío", subrayó. El miércoles anunció que su Gobierno "está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania".

Estados Unidos tiene unos 3.200 efectivos desplegados en España, repartidos principalmente entre las bases de Rota y Morón. España es el tercer país de la Unión Europea con más tropas estadounidenses, después de Alemania (unos 35.000) y de Italia (unos 12.000).