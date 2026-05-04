Estados Unidos admite el ataque a buques de guerra en Ormuz con misiles iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado un ataque a buques de guerra en el Estrecho de Ormuz por parte de Irán, a través de un mensaje en su red social Truth Social. En el comunicado, Trump asegura que un buque surcoreano ha sido atacado por el país persa, pero que ninguna embarcación estadounidense ha sufrido daños.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes que había facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el Estrecho, como un "primer paso" en la operación anunciada por el presidente Trump para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní. Además, el ejército estadounidense informó de que había destruido seis embarcaciones pequeñas iraníes e interceptado misiles de crucero y drones iraníes lanzados por Teherán en el marco de esta operación, asegura Reuters.

La misión comenzó este lunes y, según adelantó el Centcom, movilizará más de cien aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares por la vía marítima, por donde pasaba el 20% del petróleo mundial. El almirante estadounidense Brad Cooper, jefe del Mando Central, se negó a comentar si consideraba que el alto el fuego iniciado el 8 de abril seguía vigente. Sin embargo, reconoció los continuos esfuerzos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) por "interferir" en la operación de Trump para abrir esta vía comercial.

El Ejército iraní había rechazado la misión estadounidense y advertido que cualquier buque, incluidos los americanos, que traten de atravesar el Estrecho de Ormuz serán atacados. Los militares iraníes aseguraron además que lanzaron disparos de aviso con misiles contra destructores de Estados Unidos cuando trataban de acercarse.