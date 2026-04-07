La FIFA expedienta a España por los cánticos racistas en el partido de Cornellà

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), máximo representante del deporte a nivel mundial, ha abierto un expediente a España por los cánticos racistas e islamófobos vividos en el partido España-Egipto en Cornellà el pasado 31 de marzo.

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) será investigada por los cánticos de "musulmán el que no bote", proferidos por el público español. Durante el descanso, en el mensaje en el videomarcador del estadio se recordó que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

Sin embargo, ni la RFEF ni el árbitro decidieron paralizar el partido amistoso. El presidente de la misma, Rafael Louzán, comentó posteriormente en la COPE que se trata de "un caso aislado". “Salvando eso, ha habido un gran ambiente”, aseguraba.

Eso sí, el colegiado sí recogió los cánticos en el acta, lo que ha hecho que, tras las quejas de la federación egipcia, la FIFA actúe por medio de su Comité Disciplinario. Además de los oponentes, el propio Lamine Yamal se hizo eco del suceso racista en sus redes sociales: "Usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas", dijo en una publicación de Instagram. Tanto la Fiscalía de Odio y Discriminación como los Mossos d'Esquadra también están investigando este suceso.