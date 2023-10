Irán prohíbe trabajar a un grupo de actrices por aparecer en público sin velo

Las autoridades de Irán han anunciado este miércoles que varias actrices han sido sometidas a un veto laboral después de aparecer en público sin velo, obligatorio en el seno del código de vestimenta en el país centroasiático, según ha informado Europa Press. "Ya hemos dicho que el hiyab es parte de la ley y aplicamos la ley", ha dicho el ministro de Cultura y Orientación Islámica de Irán, Mohamad Mehdi Esmeili, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA.

"He anunciado en varias ocasiones que no es posible que las personas que no cumplen con la ley puedan trabajar", ha manifestado, sin que por el momento haya detalles sobre el número de actrices afectadas.

El Parlamento de Irán aprobó en septiembre un proyecto de ley que endurece los castigos contra las mujeres y niñas que violen el estricto código de vestimenta en el país, incluida la obligatoriedad del uso del velo, borrador que llegó a ser tildado de "apartheid de género" por expertos de Naciones Unidas.

Las autoridades han endurecido su postura sobre la aplicación del uso del velo, acompañado del redespliegue de agentes de la Policía de la moral, tras meses de retirada por las protestas a raíz de la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini en septiembre de 2022 cuando se encontraba bajo custodia tras ser detenida en Teherán por supuestamente llevar mal puesto el hiyab.