Irán pide garantías futuras y el "cese inmediato" de los ataques de EEUU e Israel para poner fin al conflicto

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la condición para poner fin a la guerra en Oriente Medio pasa por el “cese inmediato de las agresiones” de Estados Unidos y de Israel, así como por garantías de que esos ataques no se repetirán en el futuro, mientras denuncia un ataque de ambos países contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.

“La condición para poner fin a la guerra y al conflicto en la región es el cese inmediato de las agresiones de Estados Unidos y del régimen sionista, así como la garantía de que no se repitan en el futuro”, sostuvo Pezeshkian en una conversación telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi, según informó la agencia IRNA.

El mandatario iraní subrayó que Irán “no inició la guerra” y acusó a Estados Unidos e Israel de haber lanzado ataques “sin justificación ni base legal”, en medio de negociaciones nucleares, lo que, según dijo, ha causado la muerte de altos mandos militares y de civiles, y pidió el fin de lo que calificó como acciones “inhumanas e inmorales”.

Asimismo, rechazó los argumentos esgrimidos por Washington para justificar la ofensiva militar, en particular la supuesta intención de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, y reiteró que el país mantiene un programa con fines pacíficos y está dispuesto a someter sus actividades nucleares a supervisión internacional.

El presidente iraní también insistió en la necesidad de reforzar la unidad entre los países de la región y propuso la creación de un mecanismo de seguridad regional que garantice la estabilidad sin la intervención de actores externos.

Ataque a Natanz

Dentro de esta narrativa de las armas nucleares, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) ha denunciado el ataque al "complejo de enriquecimiento Shahid Ahmadi Roshan de Natanz" aunque, por el momento han descartado fugas de material radiactivo "y no existe ningún peligro para los residentes de las zonas cercanas a este sitio”.

La OEAI iraní recordó que esta acción “es contraria a las leyes y compromisos internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación (TNP)”, así como a otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear.

Irán dice que dejará de atacar a países vecinos a menos que sea atacado desde ellos Ver más

Irán ha culpado del ataque tanto a Israel como a Estados Unidos, pero, fuentes consultadas por EFE en Jerusalén aseguran "no estar al tanto de un ataque" sobre Natanz que ya fue atacado hace quince días y que tampoco sufrió daños considerables.

Asimismo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pidió "contención para evitar cualquier peligro de accidente nuclear", señala la agencia nuclear de la ONU en un mensaje en X.

El organismo indicó que ha sido informado por Irán de lo ocurrido e insiste en que cualquier acción militar contra instalaciones nucleares conlleva riesgos y debe evitarse.