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La guerra en Oriente Medio

Irán confirma el bombardeo a petroquímica de Pars Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo

  • El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha indicado que la planta atacada representa "aproximadamente el 50% de la producción petroquímica iraní"
  • "Esto representa un duro golpe económico para el régimen iraní, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares", ha sentenciado
El yacimiento gasístico de Pars Sur.
El yacimiento gasístico de Pars Sur. Álvaro Mellizo | EFE

Las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, en el suroeste de Irán, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural, han sido alcanzadas este lunes por un ataque aéreo israelí-estadounidense, informaron medios iraníes y recoge EFE.

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“Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh”, reportó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. 

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha indicado que la planta atacada representa "aproximadamente el 50% de la producción petroquímica iraní" y que, tras un ataque previo contra otra instalación la semana pasada, ambas infraestructuras -responsables, afirma, de alrededor del 85% de las exportaciones petroquímicas del país persa- han quedado "inhabilitadas".

"Esto representa un duro golpe económico para el régimen iraní, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares", sentenció el titular de Defensa.

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