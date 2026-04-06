La OMS denuncia 92 ataques contra infraestructura sanitaria en Líbano desde el 28 de febrero

Desde el 28 de febrero se han registrado 92 ataques contra instalaciones, vehículos y personal del sector sanitario en Líbano, con 53 muertos y 137 heridos, denunció este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), según informa EFE.

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"Estos actos no pueden convertirse en la nueva normalidad", señaló en su cuenta de X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras denunciar el último de esos ataques, en las cercanías del Hospital Universitario Rafik Hariri, el mayor centro médico público de Líbano, con cuatro muertos y 39 heridos.

La OMS advirtió que a finales de marzo se llegaron a contabilizar hasta dos ataques en promedio por día, y sólo el día 28 de marzo se denunciaron cinco, que afectaron a centros en Kfar Tibnit, Ghandouriyeh, Zawtar Al Gharbiyeh, Kfar Dajal y Jezzine, con nueve muertos.

"A medida que Israel amplía sus operaciones militares, hago un llamamiento a todas las partes para que cumplan con sus responsabilidades en virtud del derecho internacional humanitario y garanticen la protección de los centros sanitarios, los trabajadores de la salud y los pacientes", subrayó Tedros.