Irán tensa el alto el fuego: no negociará el fin del conflicto si en Líbano no hay tregua

Irán no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que se aplique el alto el fuego en el Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días, informaron medios iraníes.

“Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques”, indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.

Los dos medios citaron a fuentes informadas de la situación e indicaron que aún no se ha desplazado el equipo negociador iraní hasta Islamabad, donde está previsto que comiencen mañana las negociaciones, desmintiendo así al diario estadounidense The Wall Street Journal, que aseguraba que una delegación iraní ya se encontraba en Islamabad.

Irán y Estados Unidos acordaron el miércoles un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.

Pero horas después del acuerdo, Israel lanzó una dura ofensiva contra el Líbano que ha causado más de 300 muertos ante las críticas de Irán que insiste en que el Líbano forma parte de la tregua.

Desde entonces, el cruce de ataques entre Israel y Hezbolá ha sido continuo, de hecho, este jueves, el Estado hebreo aseguró haber matado a Ali Yusuf Harshi, el secretario personal y sobrino del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem.

El partido-milicia chií libanés ha afirmado, lejos de parar los ataques, que su campaña contra Israel y su Ejército "continuará hasta que cese la agresión israelí-estadounidense", con motivo de esa violación del alto el fuego.

Estados Unidos ha negado por su parte que Líbano forme parte de ese acuerdo, pero ayer se anunció que Israel y el país árabe mantendrán negociaciones en Washington la semana que viene.

El motivo de esta 'confusión' por el alto el fuego es porque pese a que tanto EEUU como Israel niegan que Líbano entrase en la negociación de la tregua con Irán, Pakistán, negociador clave en esto, aseguró que el país árabe sí entraba en la negociación.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó ayer que los ataques contra el Líbano son una violación del alto el fuego y aviso que esas agresiones “dejan sin sentido las negociaciones”.

“Tenemos el dedo en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos libaneses”, aseguró.

Más de 70 países

Ya son más de 70 países los que se han unido en Indonesia para condenar los ataques israelíes que están propiciando que el alto el fuego se tambaleé. Embajadores de una decena de países expresaron su "profunda preocupación por la escalada de tensión en el Líbano desde el 2 de marzo de 2026 y su impacto en la seguridad de las fuerzas de paz", tras las muertes de tres cascos azules indonesios y después de que militares de Francia, Ghana, Nepal y Polonia resultaran heridos.

Las misiones diplomáticas subrayaron que "las fuerzas de paz nunca deben ser blanco de ataques" y advirtieron de que estos hechos "pueden constituir un crimen de guerra", a la vez que hicieron un "llamamiento a la ONU para que continúe investigando todos los ataques".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideró, en un mensaje en X el pasado jueves, "intolerable" el desprecio por la vida y el derecho internacional por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras los ataques que ha ordenado contra el Líbano, pese al alto el fuego de la guerra en Irán y reclamó a la Unión Europea la suspensión de su Acuerdo de Asociación con Israel.