Israel dice que mantendrá el control del sur del Líbano y demolerá las casas de la frontera como en Gaza
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo este martes que Israel controlará el sur del Líbano "hasta el río Litani", lo que equivale a alrededor de un 8% de la extensión de este país, informa EFE.
"Al finalizar la operación, las Fuerzas de Defensa de Israel establecerán una zona de seguridad dentro del Líbano —una línea defensiva contra misiles antitanque— y tomarán el control de seguridad de toda el área hasta el Litani", detalló Katz.
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Además, el ministro reiteró que los cientos de miles de desplazados del sur no podrán regresar a sus casas "hasta que se garantice la seguridad" de los habitantes del norte de Israel y que "todas las viviendas en las aldeas cercanas a la frontera" serán demolidas siguiendo el modelo gazatí.
En concreto, Katz dijo que el modus operandi será el mismo que el aplicado en las urbes de Rafah y Beit Hanún, extremo sur y norte respectivamente, arrasadas por Israel en estos dos años de ofensiva por tierra, mar y aire. Ambas permanecen ahora bajo su control militar.
"Estamos decididos a separar al Líbano de la influencia iraní, a erradicar la amenaza que representa Hezbolá y a cambiar definitivamente la situación en el Líbano con una presencia de seguridad", añadió el ministro, al igual que "en Siria y Gaza".