El juez archiva por segunda vez el 'caso Pegasus' por la falta de colaboración de Israel

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado por segunda vez la investigación sobre el espionaje, entre 2020 y 2021, por la infección con el programa informático Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. El magistrado asegura que se debe a “la frustración de la ejecución” de las comisiones rogatorias por parte de Israel. En un auto, notificado este jueves, el magistrado expone que la falta de colaboración de Israel “impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna”, lo que le lleva a acordar el sobreseimiento provisional de esta causa, según recoge EFE.

Calama archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 y la reabrió en abril de 2024 tras recibir nuevos datos de Francia acerca de una causa de 2021 sobre múltiples infecciones con Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de miembros del Gobierno francés, ministros y diputados.

A través de la solicitud de cooperación jurídica internacional, reiteradamente emitida e ignorada por Israel, el juez pedía información a la empresa NSO Group, propietaria del software Pegasus, además de tomar declaración como testigo al CEO de esta compañía. Así que, al no poder continuar las investigaciones, el juez asegura que “conlleva que el proceso permanezca aletargado o en situación de latencia hasta que la información obtenida a través de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que el Estado de Israel tiene obstruida, o bien nuevas fuentes de prueba permitan, en su caso, la continuación de la investigación”.

La "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel ya motivó el primer cierre de esta causa que se abrió tras denunciar el Gobierno la infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas, que se produjeron en unas fechas en las que España vivía uno de sus momentos de mayor tensión con Marruecos.