La Justicia alemana rechaza la demanda climática contra una energética por el deshielo de los glaciares en los Andes

La Audiencia Territorial de Hamm, en el oeste de Alemania, desestimó la demanda del guía de montaña peruano Saúl Luciano Lliuya contra la compañía energética germana RWE, a la que acusaba como uno de los grandes emisores de CO2 de haber acelerado el cambio climático y provocado el deshielo del glaciar cercano a su comunidad en los Andes. La decisión del tribunal se produjo este miércoles después de sendas visitas de peritos, uno judicial y otro del demandante, a la localidad andina, donde evaluaron los riesgos del deshielo para la vivienda del agricultor peruano, según informa EFE.

El perito judicial, Rolf Katzenbach, había señalado que apenas había un 1% de probabilidad de que el inmueble sufriera daños, mientras la parte demandante había presentado un informe de un experto que señalaba que el riesgo de daño era del 30%.

Lliuya en 2015 había solicitado que RWE asumiera el 0,5% del coste de las obras de protección necesarias en la laguna de Palcacocha, proporción que vincula con las emisiones históricas atribuidas a la empresa desde el inicio de la industrialización. Ese porcentaje hubiera representado unos 20.000 dólares (unos 17.600 euros), de un dique de contención valorado en 4 millones de euros.

Roda Verheyen, la defensa del guía de montaña peruano, que había apelado con éxito en ese tribunal alemán en 2017 ayudado por la ONG ambientalista Germanwatch y la Fundación 'Zukunftsfähigkeit después de que otra instancia judicial desestimara en 2016 la demanda interpuesta en 2015, no consideró la sentencia una derrota. "La decisión del tribunal, que a primera vista parece una derrota por el sobreseimiento del caso, es en realidad una sentencia histórica que puede ser invocada por los afectados en muchos lugares del mundo", señaló Germanwatch en un comunicado.

Lliuya, que no pudo asistir a la lectura de la sentencia al ser temporada alta en las montañas, considera la sentencia "innovadora" y "un gran éxito", aunque en este caso concreto no se haya logrado la protección necesaria para el peruano.

En opinión de la Sala de lo Civil del tribunal, asegura la defensa, el riesgo de daños por inundación de un glaciar no es suficientemente alto en este caso concreto, es decir, en relación con la propiedad de Lliuya. No obstante, recalcó la abogada Roda Verheyen, "por primera vez en la historia, un alto tribunal europeo ha dictaminado que los grandes emisores pueden ser considerados responsables de las consecuencias de sus emisiones de gases de efecto invernadero". "Es cierto que el propio tribunal no consideró que el riesgo de inundación para mi cliente fuera suficientemente alto. Pero una cosa está clara: la sentencia de hoy es un hito y dará un impulso a las demandas climáticas contra empresas de combustibles fósiles y, por tanto, al abandono de los combustibles fósiles en todo el mundo", sostuvo.

El demandante agradece a los tribunales alemanes la seriedad con que se ha tratado su caso. El propio Lliuya aseguró desde su comunidad en Los Andes que "hoy las montañas han ganado, incluso si mi caso no va más allá, mi demanda ha conseguido algo importante". "Los principales responsables de la crisis climática deben asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y pueden ser considerados legalmente responsables", indicó. Sin embargo, también se mostró decepcionado con la sentencia del tribunal, pues considera en contra de "los científicos especializados en glaciares que conocen la zona desde hace décadas que mi casa no necesita protección".