Khadija Amin, periodista afgana refugiada en España: "Perdí todo, perdí a mi país, a mis hijos y mi profesión"

Este 15 de febrero se cumplen seis meses de la caída de Kabul en manos de los talibán y Khadija Amin recuerda cómo tuvo que dejar toda su vida atrás. El 18 de agosto, tres días después, acudió como siempre a su puesto de trabajo en la televisión estatal, pero no le dejaron pasar. “Los talibán me dijeron que no ya fuese, que me debería quedar en casa”, recuerda. Khadija, un rostro popular en su país, optó por no quedarse callada y denunció su situación. Gracias a una periodista de The New York Times, su caso se volvió viral. En el tuit aparecía una primera imagen de Khadija presentando las noticias, y a continuación, una segunda con un talibán ocupando su puesto. Cinco días más tarde, tras comprobar que se había convertido en un objetivo para los nuevos dueños del país, encontró una vía de escape. El 23 de agosto aterrizó en la base de Torrejón de Ardoz, en España, sin sus tres hijos y su familia, y desde entonces todo ha cambiado por completo para ella.

Khadija Amin the new anchor on state TV last week.

Taliban taking over her seat as of Monday.

Ms. Amin told us her boss informed her Taliban have banned women from returning to work at state television.#Afghanistan pic.twitter.com/S4BfISKkaG — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) 17 de agosto de 2021

Con 28 años Khadija ha reseteado su vida. Ahora reside en Salamanca, donde está estudiando Periodismo y trabaja en varios medios. Durante estos meses en España, ha seguido luchando por dar visibilidad a la situación de las mujeres en Afganistán. “La razón por la que decidí ser periodista es porque quiero ser la voz de las mujeres”, señala.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que llegaste a España?

Mi vida en España es diferente. Tuve que empezar desde cero, aprender un nuevo idioma y tener un nuevo estilo de vida, pero estoy feliz porque tenía muchos problemas en mi país. Sigo teniendo problemas, mi familia está en Afganistán, pero aquí estoy bien porque la gente española se porta bien conmigo, son muy amables. Además, hay fundaciones que me apoyan como refugiada afgana. En Afganistán no podía hacer mi trabajo y la libertad que debería tener una persona yo ya no la tenía allí. Espero que algún día pueda conseguir aquí las metas que tenía en mi país.

Esos cambios han sido para bien, pero, ¿a qué tuviste que renunciar para venir a España?

Como soy periodista, no pude ir a la oficina a trabajar cuando Kabul cayó. Los talibán me dijeron que me a partir de entonces debería quedarme en casa. Cuando el Gobierno de España me dijo que podía venir, fue una decisión difícil de tomar. Perdí todo: perdí a mi país, a mis hijos y mi profesión.

¿Por qué decidiste ser periodista?

Las mujeres no han perdido su libertad ahora que han llegado los talibán. Antes también teníamos muchas dificultades.

La razón por la que decidí ser periodista es porque quiero ser la voz de las mujeres

Quiero trabajar por los derechos de las mujeres, hay mujeres que no conocen sus derechos en Afganistán y en el mundo. Ha sido muy difícil para mí llegar a ser periodista ya que la sociedad, miembros de mi familia y todo el mundo tenían problemas con ello. Pero luché, me convertí en periodista y he trabajado duro, especialmente por mi sueño de trabajar con la televisión estatal afgana, que se convirtió en realidad.

¿Tenías compañeras mujeres en el trabajo?

Sí, pero ninguna está trabajando ahora en la televisión: todas están fuera de Afganistán desde la caída de Kabul.

¿Sigues en contacto con ellas?

Sigo en contacto con ellas, algunas son mis mejores amigas, teníamos una vida feliz antes de que llegasen los talibán. A veces hablamos sobre esos días. No estamos seguras de si algún día podremos volver a nuestro país o estar juntas.

¿Cómo ves desde España la situación actual de las mujeres en tu país?

Tenemos muchos problemas por los que no podemos estar felices. Cada día se escuchan malas noticias de mi país, de mi gente y de cómo las mujeres protestan. Es muy triste que Afganistán haya caído en manos de los talibán, especialmente para las mujeres.

Has comentado que las mujeres están haciendo todo lo posible por sus derechos, ¿en qué condiciones están viviendo ahora?

He estado en contacto con algunas mujeres y no viven en buenas condiciones. Muchas se están escondiendo y otras son secuestradas, como un caso reciente de dos hermanas que han desaparecido. Hemos tenido muchas protestas y no solo contra los talibán, sino también por nuestros derechos. Muchas están preocupadas ahora mismo, tienen miedo de que las maten, así que viven en condiciones muy difíciles. Tenemos que seguir hablando sobre las mujeres en Afganistán.

¿Dirías que los talibán están intentando eliminar a las mujeres de la vida pública?

Sí, lo están intentando.

Los talibán está vez vienen con una mentalidad muy negativa, no quieren que las mujeres trabajen, estudien o hagan algo

¿Qué futuro les espera a las mujeres de tu país?

Hace veinte años, cuando yo era pequeña, mi madre y mi abuela me contaban historias de cómo era su vida cuando los talibán estaban allí. Así que ahora que han vuelto no es un buen momento para nosotras, no veo un buen futuro. Los talibán está vez vienen con una mentalidad muy negativa, no quieren que las mujeres trabajen, estudien o hagan algo. Pero esperamos que la comunidad internacional no los reconozca. El futuro de Afganistán, si continúa como estos últimos seis meses, va a ser un futuro muy oscuro para la gente y las mujeres.

Las mujeres inundaron la prensa internacional cuando llegaron los talibán. Ahora, parece que ha desaparecido el tema. ¿Crees que su situación ha sido olvidada por los países y la prensa occidental?

Cuando los talibán llegaron a Kabul hubo muchas noticias sobre ello. Día a día la preocupación por el futuro de las mujeres crece allí, porque si la situación sigue así habremos perdido todo. Los países europeos y la comunidad internacional deberían escuchar y ayudar a la gente afgana. La decisión de dejar el país en agosto no fue buena, el pueblo se enfrenta ahora a muchos problemas. Pero esperamos que otros países ayuden y, sobre todo, que no se reconozca a los talibán.

Entonces, ¿qué crees que deberían haber hecho los países en agosto en vez de irse?

En mi opinión se deberían haber quedado, no deberían haberse ido tan rápido. Creo que se tendrían que haber retirado pero un mes más tarde quizás, deberían haber organizado todo pero no lo hicieron, simplemente dejaron el país.

¿Dirías que han abandonado a las mujeres afganas?

Las mujeres, ahora mismo, han perdido todo lo conseguido en los últimos veinte años, no tienen libertad. Y no sé si esto se sabe pero los talibán dicen que si una mujer quiere salir de casa, no puede hacerlo sola, debe ir con un hombre. Imagina que algo malo le pasa, se pone enferma y no hay nadie con ella. No puede ir a un hospital si no es con su padre, su hermano o su marido. Si tiene que esperar, a lo mejor puede morir. Es una situación muy difícil para las mujeres, hemos tenido muy mala experiencia con los talibán, toman muy malas decisiones para las mujeres. La comunidad internacional debería actuar por los derechos de la mujer cuanto antes.

Si pudieses hablar con las mujeres y las niñas afganas, ¿qué les dirías?

Quiero decir a cada mujer que está en Afganistán que ahora mismo, en España, estoy siempre hablando de su situación. Escribo informes, reportajes, noticias sobre las mujeres, y quiero decirles que no se preocupen por su futuro. No seremos silenciadas y las mujeres están haciendo grandes cosas allí como protestar. Están alzando la voz y las apoyamos desde aquí. No seremos silenciadas.

Y prometo a las mujeres que las estaremos apoyando y alzando nuestra propia voz porque, incluso sin nuestros derechos, no nos callaremos

¿Qué proyectos llevas a cabo desde España?

Estoy trabajando con un canal de televisión que es de Afganistán, informando de los problemas del país de forma online. También estoy trabajando en un periódico en España porque quiero informar sobre mi país. Quiero ayudar a mi gente.