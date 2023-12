Macron niega que vaya a retirarle a Depardieu la Legión de Honor: "Odio las persecuciones humanas"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha declarado "gran admirador" del actor francés Gérard Depardieu, acusado de violencia sexual, y ha negado que le vaya a retirarle la Legión de Honor, el "mayor honor" que otorga el Ejecutivo francés y premio los méritos realizados en nombre de la nación, según informe Europa Press.

"Soy un gran admirador de Depardieu, es un gran actor. Un genio de todo su arte, dio a conocer a Francia en todo el mundo", ha declarado en una entrevista en la que ha aseverado que el actor "enorgullece a Francia" y ha lamentado que "a veces hay arrebatos".

La ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, anunció el viernes un procedimiento disciplinario que podría conducir a la retirada de la Legión de Honor. Macron ha señalado este miércoles que la ministra había ido "demasiado lejos", puesto que, según él, el premio "no está aquí para predicar".

"Odio las persecuciones humanas", ha declarado el jefe de Estado francés, que ha pedido que se respete "la presunción de inocencia" de Depardieu y ha indicado que "los procedimientos legales seguirán su curso". "No le quitamos la Legión de Honor a un artista por un informe (...) A ese precio, le habríamos quitado (el galardón) a muchos artistas", ha manifestado.

El mandatario ha remarcado que, "si cada vez que alguien te acusa de lo peor y tienes un rol público, ya no puedes hacer nada, es un aire de sospecha, ya no es democracia. Ya no somos ciudadanos libres". "Si posteriormente es condenado, en ese momento se procederá", ha agregado.

Gérard Depardieu ha recibido en los últimos meses diversas acusaciones por violencia sexual a trece mujeres, durante los rodajes de once películas estrenadas entre 2004 y 2022, según dio a conocer el diario francés Mediapart —socio editorial de infoLibre— el pasado mes de abril.

Recientemente, el pasado 7 de diciembre, la actriz francesa Hélène Darras denunció por agresión sexual al actor en la película Disco de 2007, la actriz asegura que el comportamiento de Depardieu fue "ingobernable" y detalla que le propuso ir a su camerino, a lo que ella se negó, aunque eso no impidió al actor seguir "manoseándola".

Por otro lado, la periodista y escritora española Ruth Baza presentó esta semana ante la policía de Torremolinos (Málaga) una denuncia por violación contra el actor Gérard Depardieu por unos hechos ocurridos en París en 1995. La denuncia recoge lo ocurrido durante la entrevista al actor par ala revista Cinemanía, cuando la reportera tenía 23 años y era el estreno de la película El coronel Chabert.