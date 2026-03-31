El ministro israelí Ben Gvir brinda con champán tras aprobar la pena de muerte para palestinos

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Ben Gvir, ha celebrado brindando con champán la aprobación de la ley de pena de muerte para los presos palestinos en Cisjordania que maten a un israelí.

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó el lunes la reforma legal con 62 votos a favor y 48 en contra. La iniciativa fue promovida por el propio Ben Gvir, quien en sede parlamentaria ya intentó descorchar una botella de champán.

Israel legaliza la pena de muerte por horca para los palestinos de Cisjordania que maten a un israelí Ver más

Una vez terminada la sesión, el israelí repartió bebida entre sus compañeros para brindar en las inmediaciones del Parlamento.