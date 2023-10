Muere Armita Geravand, la joven que fue agredida en Irán por no llevar el velo

La agencia oficial de noticias iraní IRNA ha anunciado este sábado la muerte de la joven Armita Geravand, la adolescente hospitalizada desde principios de este mes tras sufrir una supuesta agresión en el metro de Teherán a manos de agentes de la 'Policía de la moral' por no llevar puesto el velo, informa Europa Press.

La versión oficial, difundida por IRNA, señala por contra que la joven sufrió una bajada repentina de tensión mientras esperaba en el andén de la estación Shohada del metro de la capital iraní, Teherán.

Los medios iraníes difundieron imágenes de las cámaras de seguridad en las que varias personas sacan a la joven del vagón "tras sufrir una bajada de tensión", si bien no hay rastro de los momentos previos, por lo que varias ONG, entre ellas Iran Human Rights (IHR), sospechan que las autoridades intentan encubrir el incidente.

Geravand llevaba varios días en estado de muerte cerebral y no existía esperanza alguna de recuperación, informaron también medios oficiales iraníes el pasado fin de semana.

La organización de Derechos Humanos iraní Hengaw ha denunciado que las fuerzas de seguridad han impedido que se entregara el cuerpo de Geravand a su familia, que habría reaccionado airadamente.

"Las fuerzas de seguridad han informado de su intención de enterrar el cuerpo de Armita en Behesht Zahra, en Teherán", ha explicado un familiar de Geravand citado por Hengaw, lo que habría provocado una fuerte reacción de la familia, originaria de Kermanshah, una zona de mayoría kurda.

Además, el grupo ha alertado de "los antecedentes de la República Islámica en cuanto al ocultamiento de la verdad se refiere". Por ello ha pedido una investigación médica independiente de Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de la Cruz Roja en colaboración on la ONU sobre la muerte de Geravand.

Hengaw ha denunciado igualmente la detención de periodistas que querían investigar el caso en el hospital en el que estaba ingresada.

El medio en persa Radio Farda, financiado por Estados Unidos, ha citado a un familiar de Geravand que ha resaltado que "vivimos en Teherán, pero no enterramos a nuestros muertos en Teherán". "Queremos que nos entreguen el cuerpo de Armita", ha indicado.

Investigación internacional

También la ONG Iran Human Rights ha reclamado una investigación internacional independiente. "La responsabilidad de la muerte de Armita Geravand recae sobre (el líder supremo) Alí Jamenei a menos que una investigación internacional independiente demuestre lo contrario. Las autoridades de la República Islámica ldeberían también rendir cuentas por la presión y el acoso a la familia de Armita", ha apuntado el director de Iran Human Rights, Mahmud Amiri Moghadam.

La sección femenina del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, organización opositora en el exilio con sede en Francia, ha denunciado la responsabilidad del "régimen iraní" en la muerte de "otra niña iraní" fruto de las "leyes misóginas". "El crimen de Armita fue negarse a llevar el velo que no había elegido libremente llevar", ha resaltado el grupo.

"El régimen iraní tiene miedo de que la noticia de la muerte de Armita Geravand provoque protestas en todo el país similares a las que provocó la muerte de Mahsa Amini, fallecida en septiembre tras estar bajo custodia de la 'Policía de la Moral' (...), pero el régimen no puede evitar la erupción de la ira de la gente y un futuro cambio de régimen", ha subrayado.

A nivel internacional, la eurodiputada alemana Hanna Neumann ha denunciado que "Armita ha muerto porque algunos regímenes islámicos creen que es correcto golpear a niñas hasta que caigan en coma por no llevar el velo".

El diputado alemán Norbert Roetgen ha denunciado igualmente que Geravand "fue golpeada hasta la muerte por la Irshad ('Policía de la Moral') por no llevar puesto el velo". "Un régimen que sólo puede mantenerse mediante la violencia no tiene futuro. El futuro es de las mujeres y los jóvenes de Irán que ya no tienen miedo", ha resaltado.