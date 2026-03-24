La NASA anuncia un ambicioso plan de 20.000 millones para regresar a la Luna en 2028

La agencia espacial estadounidense NASA ha anunciado este martes un ambicioso plan de 20.000 millones de dólares para acelerar el regreso a la Luna en 2028, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir un base lunar permanente en los próximos siete años.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha informado de una estrategia de despliegue lunar por fases que será la más ambiciosa de la historia desde el programa Apollo (1961-72) y que contará con el aporte de empresas privadas como SpaceX o Blue Origin y de otras agencias espaciales internacionales.

Carlos García Galán, español y responsable del programa Moon Base, ha asegurado que la nueva estrategia se enfocará en que Estados Unidos pueda tener una presencia permanente en la superficie de la Luna y que en la tercera fase del proyecto la base tenga tres hábitats y obtenga recursos propios del mismo satélite terrestre.

El objetivo más inmediato es que Estados Unidos pueda volver a poner el pie en la Luna en 2028 y una vez completados los objetivos de Artemis V, la NASA pueda realizar alunizajes tripulados cada seis meses

El programa, detallado este martes en una rueda de prensa en Washington, contempla enviar a los primeros astronautas a la superficie de la Luna en más de medio siglo y desplegar los elementos iniciales de una presencia permanente antes de 2030.

La fecha objetivo de 2028 se enmarca en una revisión del programa Artemis que aumenta la cadencia de misiones tripuladas.

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Antes de ese hito, NASA se prepara para el vuelo Artemis II, la primera misión tripulada del programa, que enviará a cuatro astronautas en una trayectoria alrededor de la Luna y cuyo despegue desde Florida está fijado para abril, tras el reciente regreso del cohete SLS a la plataforma de lanzamiento.

En este contexto, la agencia ha confirmado que el desarrollo de la estación orbital lunar Gateway quedará "en pausa", con prioridad para la infraestructura de superficie y los sistemas de transporte, aunque sin descartar retomar el proyecto más adelante.

"No debería sorprender a nadie que estemos pausando Gateway en su forma actual para enfocarnos en la infraestructura que apoya operaciones sostenidas en la superficie de la Luna", ha indicado Isaacman.