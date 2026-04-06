La ofensiva de Israel deja al menos 1.497 muertos y 4.639 heridos en Líbano

El balance de muertos por la ofensiva israelí contra el Líbano desde su inicio hace más de un mes se elevó este lunes a 1.497, entre ellos 130 niños, y el de heridos a 4.639, informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

Según los últimos datos difundidos por el departamento, parte del Ministerio de Salud Pública, entre el total de 4.639 heridos desde que estallaron las hostilidades el pasado 2 de marzo también hay al menos 457 menores.

En las últimas 24 horas, una serie de ataques en diferentes puntos del país acabaron con la vida de 36 personas y causaron heridas a otras 209.

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Desde hace más de un mes, Israel mantiene una intensa ofensiva aérea y terrestre contra el Líbano.

La semana pasada Israel confirmó sus intenciones de ocupar la región meridional libanesa que va desde la divisoria de facto hasta el río Litani, en la que sería su sexta invasión a algún nivel del territorio del sur del Líbano desde 1978.

Este mismo lunes, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó de "completamente inaceptable" la invasión israelí "bajo pretextos como la creación de una zona de amortiguación o un cinturón de seguridad", y demandó la retirada de ese Ejército de todo su territorio.