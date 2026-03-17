Otro palestino muere por fuego israelí en Cisjordania: ya son 14 durante la guerra a Irán

Un joven palestino de 17 años fue asesinado durante la noche del lunes por fuego israelí en Sinjil (gobernación de Ramala), con lo que ya son 14 los ejecutados por autoridades israelíes o por colonos ultranacionalistas judíos en los Territorios Palestinos ocupados desde que comenzara la guerra contra Irán, informó este martes el Ministerio de Salud palestino y recoge EFE.

El organismo militar israelí que controla los territorios palestinos (COGAT) informó de la muerte del menor, llamado Salim Sami Salim Faqha, y de las "heridas moderadas sufridas por otro ciudadano a causa de las fuerzas de ocupación", dijo el ministerio palestino en un comunicado, en el que se refirió a la policía y el Ejército israelíes como los perpetradores.

La Media Luna Roja Palestina había declarado previamente que "las fuerzas de ocupación impidieron que sus equipos llegaran hasta el cruce de Sinjil", situado en el centro de Cisjordania.

Mientras, fuentes locales informaron de que las autoridades israelíes retuvieron el cuerpo e impidieron el acceso a la zona de los residentes y las ambulancias palestinas, según la agencia palestina de noticias Wafa.

La agencia añade que un gran contingente del ejército israelí había irrumpido antes en la localidad de Sinjil para realizar una redada.

En Cisjordania, ya son 14 los muertos en el repunte de violencia israelí contra la población palestina desde que comenzó la guerra con Irán, el 28 de febrero. Esta cifra supera las 12 víctimas mortales que han provocado los misiles de la República Islámica en Israel.

Entre los 14 fallecidos en Cisjordania se encontraba la familia Bani Odeh, de la que los progenitores -Ali (37 años) y Waad (35)- y dos de sus hijos, Otman (7 años) y Mohamed (5), fueron ejecutados a manos de la policía israelí hace dos días.

Ali y Waad volvían junto a sus hijos de intentar comprar ropa en la ciudad de Nablus (norte) tras romper juntos el ayuno del Ramadán. Al entrar de madrugada a la localidad de Tamún, se encontraron de frente con una operación de la policía israelí: los agentes abrieron fuego inmediatamente contra el vehículo.

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En un comunicado emitido minutos después de conocerse el suceso, la Policía de Israel aseguró que sus agentes estaban llevando a cabo una operación de detenciones en Tamún cuando apareció el vehículo y aceleró hacia ellos. Ante lo que consideraron una "amenaza inmediata", los policías abrieron fuego.

EFE consultó tanto a la Policía de Israel como al Ejército por la actuación o si existía algún tipo de inteligencia que vinculara a alguien de la familia a grupos armados, a lo que no obtuvo respuesta o recibió comunicados sin relación con lo preguntado.

La organización israelí pro derechos humanos Breaking the Silence ha asegurado que "tras monitorizar la situación de terror colono durante décadas" en Cisjordania, pueden confirmar que "las dos últimas semanas, con el mundo mirando a Irán, están entre las más letales" registradas.