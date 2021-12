Reino Unido y Australia se unen a EEUU en su boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado este miércoles el boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de invierno que celebrará Pekín en febrero, en línea con las represalias que han adoptado ya otros países como EEUU, Australia y Nueva Zelanda como señal de protesta por el historial de China en materia de Derechos Humanos, según informa Europa Press.

EEUU tomó esta decisión basándose en el supuesto genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos por China en la región de Xinjiang contra la población uigur. El boicot diplomático, un paso que no daba desde los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, supone en términos prácticos no enviar representación política alguna a la cita que tendrá lugar en febrero de 2022, por lo que en principio no debería afectar a la participación de los deportistas de los países que lo secunden.

Ante la Cámara de los Comunes, Boris Johnson ha desvelado que ninguna autoridad británica acudirá en representación de Londres a la inminente cita deportiva, lo que "efectivamente" equivale a un boicot diplomático. La medida no afectará en cualquier caso a la participación de periodistas de Reino Unido.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha confirmado este miércoles que el país se une al boicot, aunque sin usar la palabra, y no enviará diplomáticos a la cita. Morrison ha indicado que los atletas australianos pueden asistir a la competición, pero los funcionarios del Gobierno no acudirán en una decisión de "interés nacional de Australia" y que, a su juicio, no debería sorprender debido a la ruptura en las relaciones con Pekín en los últimos años.

Nueva Zelanda también informó el martes de que no enviará representantes diplomáticos a nivel ministerial a los Juegos Olímpicos, pero esgrimió principalmente motivos sanitarios debido a la pandemia.

En la UE, sólo Lituania

En el terreno europeo, solo Lituania ha dado el paso, mientras que otros gobiernos de la UE como el francés o el alemán han abogado por que haya coordinación. Este miércoles, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha descartado acudir a los Juegos Olímpicos, aunque ha evitado hablar de un boicot diplomático a pesar de la insistencia de algunos políticos alemanes, que así lo requerían.

En el caso de Italia, se da la circunstancia de que será el país que recogerá el testigo como país organizador, ya que los Juegos Olímpicos de 2026 tendrán lugar en Milán y Cortina d'Ampezzo. "No podemos faltar", han esgrimido fuentes del Gobierno italiano en declaraciones a la agencia AdnKronos.

El Gobierno de China ha lamentado las posiciones adoptadas por estos gobiernos. Está previsto que los Juegos Olímpicos de Invierno se celebren entre el 4 y el 20 de febrero de 2022, mientras que los Paralímpicos tendrán lugar del 4 al 13 de marzo