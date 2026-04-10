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GUERRA EN ORIENTE MEDIO

Sánchez emplaza a la UE a actuar ante Israel: "No permitamos una nueva Gaza en Líbano"

  • En su discurso, el jefe del Ejecutivo ha abogado por reforzar la autonomía de la UE
  • El presidente reclama una respuesta firme de Bruselas ante las vulneraciones del derecho internacional
Presidente gobierno pedro sanchez interviene european pulse forum 2026.
Presidente gobierno pedro sanchez interviene european pulse forum 2026. David Zorrakino (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado de nuevo este viernes a los miembros de la UE a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones "flagrantes" del derecho internacional humanitario que está cometiendo: "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano", infoLibre.

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En su intervención en el 'European Pulse Forum', organizado por Político y BeBartlet en Barcelona, Sánchez ha llamado a la UE a actuar con coherencia y empatía y responder a un país que está "atropellando y violando" muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo ha abogado por la reforzar la autonomía de la UE, ha insistido en la necesidad de una política exterior, de seguridad y defensa común y, en ese contexto, ha apostado por avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo, "no en diez años, ni en dos". 

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