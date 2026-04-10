Sánchez emplaza a la UE a actuar ante Israel: "No permitamos una nueva Gaza en Líbano"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado de nuevo este viernes a los miembros de la UE a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones "flagrantes" del derecho internacional humanitario que está cometiendo: "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano", infoLibre.

Sánchez reclama que Líbano forme parte de la tregua y que la UE suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel Ver más

En su intervención en el 'European Pulse Forum', organizado por Político y BeBartlet en Barcelona, Sánchez ha llamado a la UE a actuar con coherencia y empatía y responder a un país que está "atropellando y violando" muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo ha abogado por la reforzar la autonomía de la UE, ha insistido en la necesidad de una política exterior, de seguridad y defensa común y, en ese contexto, ha apostado por avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo, "no en diez años, ni en dos".

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