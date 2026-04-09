Sánchez reclama que Líbano forme parte de la tregua y que la UE suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado "intolerable" el desprecio por la vida y el derecho internacional por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras los ataques que ha ordenado contra el Líbano, pese al alto el fuego de la guerra en Irán y reclama a la Unión Europea que suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel.

Sánchez ha criticado a Netanyahu y ha pedido en un mensaje en la red social X que no haya impunidad ante esos "actos criminales", después de que los ataques de Israel tras el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán hayan provocado la muerte de al menos 112 personas y hayan dejado más de 800 heridos.

"Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable", ha recalcado.

Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva.



Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable.



Toca hablar claro:



- Líbano debe formar parte del alto al fuego.



- La comunidad internacional debe condenar esta… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026

En esa línea, ha escrito que "toca hablar claro" y ha pedido que el Líbano forme parte del alto el fuego y que la comunidad internacional condene lo que considera una nueva violación del derecho internacional.

"Y no debe haber impunidad ante estos actos criminales", ha insistido el presidente del Gobierno.

Apoyo a Pakistán

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Por su parte, en la misma red social el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado que ha hablado con su homólogo de Pakistán, Ishaq Dar, al que ha agradecido la labor de mediación de su país para alcanzar el alto el fuego en Oriente Medio y ha ofrecido el apoyo de España.

En este sentido, ha destacado que España trabaja para que Líbano esté incluido en el alto el fuego, cesen todos los ataques en Oriente Medio, se garantice el paso libre por el estrecho de Ormuz y se ponga fin a la guerra.

Pakistán, que lidera los esfuerzos de mediación junto con Turquía y Egipto, acogerá este sábado a delegaciones de EEUU y de Irán para intentar poner fin a la guerra que inició el 28 de febrero.