Sarkozy vuelve a los tribunales cinco meses después de haber salido de la cárcel

El retorno del expresidente francés Nicolas Sarkozy a los tribunales, cinco meses después de haber salido de la cárcel, estuvo marcado por el nerviosismo que mostró el acusado y por la expectación mediática que rodeó su reencuentro con los jueces.

Hasta el 3 de junio está programado el juicio en apelación por la financiación de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, por el que fue condenado el pasado 25 de septiembre en primera instancia a cinco años de prisión, lo que le llevó a pasar tres semanas entre los barrotes a finales del año pasado.

Sarkozy, de 71 años, acudió al vetusto palacio de Justicia situado a dos pasos de la catedral de Notre Dame escoltado por sus abogados y sin hacer declaraciones a la prensa y lo abandonó tras cinco horas dedicadas a leer el cargado expediente que la justicia tiene contra él.

Vestido de azul oscuro, con corbata negra y camisa blanca, el ex jefe del Estado escuchó visiblemente nervioso, sin dejar de mover las piernas, mientras el conjunto de pruebas que condujeron a su condena en primera instancia.

Nada se filtró en la primera jornada del juicio de la que será su estrategia de defensa, después de que ante el correccional la centrara en la inexistencia de pruebas directas contra él y en que la justicia no ha encontrado rastro de dinero libio en su campaña.

Solo un conjunto de indicios que llevaron a la condena, la más dura de las tres pronunciadas contra Sarkozy desde que en 2012 abandonó el Elíseo, la única que le ha conducido entre los barrotes, algo inédito en la historia del país.

Junto a él fueron condenados dos de sus principales allegados políticos, Claude Guéant y Brice Hortefeux, culpables de haberse reunido con Abdallah Senoussi, yerno de Gadafi y número 2 del régimen, dispuesto a inyectar ingentes cantidades de dinero, hasta 6,5 millones de euros, según la acusación, a cambio de liberarse de la pena a cadena perpetua por el atentado contra un avión en 1989 en el que murieron 170 personas, 54 de ellos franceses.

Aunque el expresidente negó durante el proceso en primera instancia conocer esas reuniones, los jueces consideraron poco probable que ambos, amigos personales y estrechos colaboradores, no rindieran cuentas de las mismas. El resultado fue una condena por asociación de malhechores.

Fue el tercer caso por el que Sarkozy fue condenado, pero sin duda el que mas daño hizo a su imagen. El expresidente no ha dejado de reiterar su inocencia, acusando a los jueces de querer cobrarse venganza de sus años en el poder, cuando no se mostró complaciente con el estamento judicial.

Él mismo reconoció que el paso por la cárcel le dejó una profunda huella, que dejó escrita en un relato de 216 páginas, 'Diario de un prisionero', que como cada uno de sus doce libros anteriores, se convirtió en un éxito de ventas.

Síntoma del tirón que sigue teniendo en el campo conservador el que fuera presidente del país entre 2007 y 2012, que prevalece pese a la sucesión de condenas que ha ido coleccionando desde su salida del Elíseo.

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La primera, un año de cárcel con posibilidad de cumplirlo en arresto domiciliario, fue dictada en marzo de 2021 por un caso de corrupción y tráfico de influencias, confirmada tras varios recursos por el Supremo en marzo de 2024, lo que le obligó a llevar un brazalete electrónico entre febrero y marzo de 2025.

La máxima instancia judicial también convirtió en definitiva en noviembre del año pasado la pena a seis meses, también en arresto domiciliario, impuesta contra él por la financiación irregular de su campaña de 2012, cuando superó el máximo de techo marcado por la ley gracias a un entramado de facturas falsas.

El presidente pidió no tener que llevar el brazalete electrónico por esta segunda pena, pero la justicia se lo denegó el pasado lunes, por lo que deberá llevarlo de nuevo.