¿Quién sustituirá a Johnson? Arranca la carrera por la sucesión con Mordaunt, Wallace y Truss como favoritos

La dimisión de Boris Johnson como líder del Partido Conservador y como primer ministro tras la contundente pérdida de apoyos en el seno del Gobierno ha abierto una carrera por ver qué candidato sucederá al mandatario. La salida ahora del líder tory pone punto y final a una crisis interna que se remonta al informe publicado por Sue Gray sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia de coronavirus y que se ha agudizado tras la polémica en torno al encargado de mantener la disciplina de voto en la bancada conservadora, Chris Pincher.

Penny Mordaunt y Ben Wallace

La mayoría de los posibles sucesores se han mostrado precavidos a la hora de expresar su postura al respecto, si bien el nombre de Penny Mordaunt, exministra de Defensa, ha ganado fuerza durante los últimos días. La diputada se ha convertido en una de las favoritas entre las filas conservadoras, si bien varias encuestas realizadas a miembros del partido a lo largo del fin de semana la sitúan por detrás del actual ministro de Defensa, Ben Wallace.

Mordaunt, que ha apuntado en varias ocasiones a Downing Street pero fue calificada de desleal cuando mostró su apoyo a Jeremy Hunt cuando este trató de suceder a May en 2019, ha sido una de las figuras más críticas con el escándalo de las fiestas de Downing Street en plena pandemia.

Wallace, por su parte, ha destacado a la hora de abordar situaciones como la evacuación de Afganistán y la invasión rusa de Ucrania. Además, representa un duro cambio respecto a Johnson en su forma de hacer política.

Rishi Sunak

Hasta hace pocos meses, el ministro de Hacienda Rishi Sunak se perfilaba como el principal favorito para suceder a Johnson en el cargo. Una encuesta realizada en enero señalaba que prácticamente la mitad de los miembros del Partido Conservador lo consideraban mejor líder que el propio primer ministro.

No obstante, la introducción de diversas políticas —como la subida de los impuestos— han hecho que su popularidad caiga en picado entre las filas de los tories. Además, el ministro se ha visto salpicado por el Partygate después de asistir a la fiesta de cumpleaños de Johnson durante el confinamiento. Aún así, su rápida decisión de abandonar el Gabinete podría traducirse en un aumento de su popularidad.

Liz Truss

Otro de los nombres que resuenan con fuerza es el de la ministra de Exteriores, Liz Truss, aliada de Johnson y que no ha dudado en trasladarle su apoyo, una cuestión que es vista por muchos como un intento por hacerse con el respaldo de las principales figuras leales al mandatario.

Jeremy Hunt

El nombre de Jeremy Hunt también destaca entre los posibles candidatos. El exministro de Sanidad y Exteriores ha sido considerado en muchas ocasiones como un reemplazo seguro del primer ministro en caso de que fuera necesario. Sin embargo, su figura ha ido perdiendo adeptos dadas sus reservas a dar un paso al frente tras la renuncia del ministro de Sanidad, Sajid Javid, y Sunak.

Sajid Javid

El propio Sajid Javid también podría figurar en la lista de posibles candidatos dado que ha ocupado importantes ministerios del Gobierno británico. El político británico, hijo de un migrante paquistaní, ya intentó hacerse con el cargo en 2016 junto a Stephen Crabb. En 2020 dimitió como ministro de Hacienda después de que Downing Street insistiera en elegir a su equipo de asesores.

Nadhim Zahawi

Asimismo, el ministro de Educación, Nadhim Zahawi, ha emergido como uno de los favoritos dada su trayectoria en el seno del Gobierno. Zahawi sorprendió a sus compañeros tories cuando se encargó de la gestión de vacunas en el marco de la pandemia y ha sabido paliar la polémica en materia educativa heredada de su predecesor, Gavin Williamson.

Gran Shapps

El cargo también parece tentar al ministro de Transporte, Gran Shapps, al que la cadena Sky News sitúa ya entre quienes tienen en mente presentarse a la votación interna.

Diputados: Tom Tugendhat, Mark Harper, Michael Gove o Priti Patel

A él se suma Tom Tugendhat, ex alto cargo del Ejército y presidente del Comité de Asuntos Exteriores en la Cámara de los Comunes, que podría ser una de las principales opciones para los conservadores moderados. Aunque sería poco común nombrar primer ministro a alguien que carece de experiencia como ministro, algunos diputados creen que sería idóneo contar con un candidato que no se haya visto envuelto en el Gobierno.

Los nombres de diputados como Mark Harper, Michael Gove o Priti Patel figuran también en la terna y podrían dar una sorpresa.

Los que no aspirarán al cargo

El viceprimer ministro de Reino Unido, Dominic Raab, no se presentará a las primarias para ser el nuevo líder del Partido Conservador y, por tanto, suceder a Boris Johnson en Downing Street, según varios medios. Raab, que fue ministro del Brexit y de Exteriores antes de ejercer de número do dentro del Gobierno, no figuraba entre los favoritos de las quinielas que ya se han puesto en marcha, pero este jueves su entorno ha dejado claro que no buscará dar la sorpresa, informa la BBC.

El exministro de Sanidad Matt Hancock también ha confirmado que no intentará hacerse con el cargo de primer ministro.