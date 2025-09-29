Trump afirma tener "mucha confianza" en un acuerdo sobre Gaza al recibir a Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes, al recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que tiene "mucha confianza" en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

El mandatario republicano estrechó la mano de Netanyahu a su llegada al pórtico del ala oeste de la Casa Blanca, en lo que supone el quinto encuentro entre ambos en lo que va de año.

"Tengo mucha confianza", respondió Trump a una pregunta formulada por la prensa sobre si prevé un acuerdo de paz en Gaza.

Tras la bienvenida, ambos líderes mantendrán una reunión privada, compartirán un almuerzo y, posteriormente, ofrecerán una rueda de prensa conjunta.

La reunión se da en un contexto marcado por el creciente aislamiento internacional de Israel, provocado por su negativa a detener la ofensiva en Gaza y por el reconocimiento del Estado palestino por parte de históricos aliados de Tel Aviv, como el Reino Unido y Francia.

En el encuentro, ambos líderes abordarán un plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave.

Hamás dijo el domingo que no ha recibido nuevas propuestas de los mediadores egipcios y cataríes, pero añadió que está dispuesto a considerar cualquier propuesta "de manera positiva y responsable".

Tanto Israel como Estados Unidos coinciden en que Hamás no debe tener ningún papel en la administración de Gaza. El Gobierno de Trump propone en su lugar una autoridad provisional liderada por figuras internacionales, entre ellas el ex primer ministro británico Tony Blair, según varios medios.

Asimismo, Trump ha prometido a los líderes árabes que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania.