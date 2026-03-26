Trump carga contra la OTAN: "No ha hecho absolutamente nada para ayudar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este jueves contra los países de la OTAN y les aseguró que nunca olvidará que no hayan intervenido en la guerra de Irán, según informa EFE.

"Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar en Irán, una nación desquiciada que ahora se encuentra militarmente destruida. ¡Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero 'nunca olviden' este momento tan importante!", escribió el mandatario en letras mayúsculas en su red social Truth Social.

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No es la primera vez que el presidente estadounidense hace algo así. Hace unos días, llamó cobardes a varios países que no quisieron sumarse a una operación para reabrir el Estrecho de Ormuz. Trump pretendía que varios buques militares escoltaran a los bancos mercantes para poder transitar por el corredor.

Rutte asegura que Trump está "frustrado"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene "cierta frustración" porque los europeos "se tomaran tiempo para reaccionar a su petición" sobre la guerra de Irán.

Miedo a filtraciones

Rutte también ha afirmado este jueves de que Trump no informó a los aliados de que iba a atacar Irán porque quería “mantener la campaña en secreto” y por el riesgo a que hubiera filtraciones.