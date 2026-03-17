Trump dice que ya no necesita el apoyo de la OTAN en Ormuz tras el rechazo de los aliados

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró este martes que ya no necesita ni desea el apoyo de los países de la OTAN, ni de Australia, Japón o Corea del Sur, después de que estos rechazaran participar en una coalición para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán. "Como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡no necesitamos la ayuda de nadie!", declaró en la plataforma Truth Social.

Trump explicó que los miembros de la OTAN han informado a Estados Unidos que "no desean involucrarse" en la operación militar en Oriente Medio, "a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares". "No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros", reprochó.

No obstante, el republicano aseguró que Estados Unidos ha logrado "diezmar al Ejército iraní" y que ya no requiere del apoyo de sus aliados. "Debido a nuestro éxito militar, ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur", afirmó.

"Creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto. Y hace tiempo que digo que me pregunto si la OTAN estaría allí para nosotros. Así que esta fue una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado allí", declaró durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

El republicano hizo esta publicación un día después de haber criticado la falta de "entusiasmo" que recibió de parte de algunos aliados su petición de crear una coalición militar para garantizar la seguridad de los buques en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el paso del petróleo que permanece bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva estadounidense e israelí contra el país.

El plan de Trump fue recibido con frialdad y rechazo por sus aliados, que han respondido que esta no es una guerra que ellos hayan iniciado. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, declaró que el estrecho de Ormuz "queda fuera del ámbito de acción de la OTAN" y el Gobierno alemán respondió: "Esta no es nuestra guerra". También Australia, Canadá y Japón han descartado involucrarse en el conflicto.

Trump insiste en que la OTAN nunca ha apoyado a Estados Unidos pero la única vez que la Alianza Atlántica activó el Artículo 5 de defensa común fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en respaldo a Washington.

El presidente de Estados Unidos, también, afirmó que no teme que una eventual incursión terrestre en Irán derive en “otro Vietnam”, en el marco de una ofensiva que ya cumple 18 días. Durante su comparecencia en el Despacho Oval, rechazó las advertencias sobre un posible conflicto prolongado y aseguró que no le preocupa ese escenario.

Mientras tanto, la posibilidad de una intervención sobre el terreno gana peso ante la falta de un desenlace claro del conflicto. Irán ha advertido a Washington de las consecuencias de desplegar tropas, y su viceministro de Exteriores, Saeed Khatibzadeh, evocó el precedente de Vietnam como ejemplo de un conflicto que podría convertirse en un atolladero para Estados Unidos.

La referencia a Vietnam cobra relevancia tanto por el riesgo de una guerra de desgaste como por la incertidumbre sobre la duración de la operación. A esto se suma el impacto económico, con la subida del precio del petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz y el aumento del nerviosismo en los mercados internacionales ante la posibilidad de una escalada prolongada.

Francia reitera su rechazo a EEUU

Anteriormente, el presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró que Francia no participará en las operaciones para abrir el estrecho de Ormuz "en el contexto actual", pese a las peticiones lanzadas en este sentido por Trump. "No somos parte del conflicto (de la guerra en Irán) y, por lo tanto, Francia nunca participará en operaciones para abrir o liberar el Estrecho de Ormuz en el contexto actual", declaró Macron en una declaración tras la reunión de un consejo de Seguridad.

El jefe del Estado francés indicó que, una vez que la situación "se calme", es decir, cuando cesen los ataques en la zona, Francia estaría dispuesta a colaborar con otras naciones en un sistema de escolta marítima para garantizar la libre circulación de buques comerciales, incluidos portacontenedores y petroleros. Pero subrayó que para llegar hasta allí, hace falta "todo un trabajo a la vez político y técnico".

Ese escenario, señaló, deberá contar con la participación "de todos los actores del transporte marítimo, así como de las aseguradoras y operadores con los que debemos construir este mecanismo". Precisó, en ese sentido, que Francia ha iniciado conversaciones "con la India, con varios otros socios europeos y socios de la región". "Este trabajo implicará discusiones y una desescalada con Irán, porque en ningún caso puede tratarse de una operación por la fuerza, y, por tanto, debe construirse en los días y semanas venideros", especificó el presidente francés.

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Francia sí estaría dispuesta a "asumir" en ese otro escenario la misión para garantizar la libertad de circulación tanto de los portacontenedores como de los buques petroleros, manifestó Macron. Aunque insistió en que "debe distinguirse plenamente de las operaciones de guerra y de los bombardeos en curso, pero estamos preparados para llevar a cabo en este marco, necesariamente más complejo y voluntario, y que estamos estructurando actualmente".

El jefe del Estado francés recalcó que su prioridad es actuar con responsabilidad y prudencia en la región, donde su presencia militar, especialmente en el Mediterráneo oriental, tiene carácter "defensivo". Explicó que la situación en el estrecho de Ormuz es "la más sensible" en este momento, y será objeto más evaluaciones por parte de las autoridades francesas.

Macron ya había dicho el pasado día 11, tras presidir una vídeoconferencia de líderes del G7 que había que empezar una labor de "coordinación de varias marinas" para restablecer el tráfico por ese estrecho por el que pasa alrededor del 20% del petróleo y el gas que alimentan los mercados mundiales, pero puntualizando que tardaría "varias semanas".