Trump critica la falta de "entusiasmo" de algunos aliados para desbloquear el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes la falta de "entusiasmo" que ha recibido por parte de algunos aliados su petición para que le ayuden a desbloquear el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra de Irán.
"Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles, y no están tan entusiasmados", declaró a la prensa en la Casa Blanca.
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