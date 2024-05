Trump decide no testificar en su juicio por el caso por soborno a Stormy Daniels

El expresidente Donald Trump ha decidido finalmente no testificar en el juicio por el caso de soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, a pesar de que había abierto la puerta a ello en numerosas ocasiones, aunque su equipo legal le aconsejó no hacerlo para no exponerse a un intenso interrogatorio, según ha recogido Europa Press.

En cambio, la defensa ha decidido presentar a dos testigos, entre los que destaca Robert Costello, para desacreditar a Michael Cohen, antiguo abogado del exmandatario, quien llegó a testificar que el magnate le encargó silenciar a Daniels con pagos hasta después de las elecciones del 8 de noviembre de 2016, en las que resultó ganador el propio Trump.

Tras la sesión, el magnate ha acusado al juez Juan Merchan, que lidera el caso, de ser un "corrupto" y de tener "conflictos" de intereses, según ha publicado la cadena de televisión CNN. "El juez es muy parcial, muy corrupto. Y es tremendamente conflictivo. Cuando tienes un juez corrupto, pasan muchas cosas malas", ha expresado el expresidente.

El exabogado de Trump testifica que le encargó silenciar hasta después de las elecciones a Stormy Daniels Ver más

La Fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental, dentro de una trama con la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels para comprar su silencio y que no hablase de la relación extramatrimonial que mantuvieron en el marco de la campaña electoral de 2016.

Los cargos a los que se enfrenta Trump se remontan a una investigación iniciada por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan a raíz de un supuesto plan del magnate para enterrar en los medios de comunicación varios escándalos sexuales.

El entonces abogado de Trump, Michael Cohen, quien también fue vicepresidente de la Organización Trump, gestionó el pago a Clifford facilitando dicha cantidad desde su propio bolsillo y el expresidente le devolvió la cantidad encubierta en varios gastos legales dentro de los registros de la empresa.