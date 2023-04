Trump insiste en su inocencia y pide que se retiren los cargos: "Nuestro país se va al infierno"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha insistido en su inocencia durante un discurso en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, sus primeras alegaciones en público después de declararse no culpable de 34 cargos en el marco del presunto soborno a la actriz de cine porno Stormy Daniels, asegurando que su país "se va al infierno", ha recogido Europa Press.

Con esta frase ha comenzado sus declaraciones en una lujosa estancia dentro de su mansión, rodeado de cientos de simpatizantes —más de 200 según la cadena CNN— vestidos con merchandising del expresidente, a los que ha estrechado la mano entre cánticos de "¡Estados Unidos!", con la presencia de sus hijos, a quienes ha agradecido su apoyo, y varios congresistas republicanos que le apoyan abiertamente, como Marjorie Taylor Greene.

"El único crimen que he cometido ha sido defender sin miedo nuestra nación de aquellos que buscan destruirla", ha insistido el expresidente, frente a un podio con información sobre cómo donar a su campaña electoral, ante numerosas banderas estadounidenses y con otra enganchada en la solapa del traje azul con camisa blanca y corbata roja que se ha convertido en su uniforme.

"Nunca pensé que nada de esto podría pasar en Estados Unidos", ha asegurado, poniendo el foco durante su discurso en la falta de base de las acusaciones por las que se le imputa.

"(El caso) debería ser abandonado inmediatamente. Todo el mundo, mis abogados, todo el mundo, dice 'aquí no hay nada', ¡no hay caso!", ha reiterado.

También ha criticado al actual mandatario, Joe Biden, por querer esconder sus propios problemas con la justicia —ha hablado de los documentos encontrados en su residencia—, y ha insistido en su tesis del fraude electoral en los comicios de 2020, pero se ha centrado especialmente en criticar al juez, Juan Merchan, y al fiscal del distrito de Manhattan, Andy Bragg.

"Tengo un juez que odia a Trump, que tiene una mujer que odia a Trump", ha denunciado, insistiendo en la idea de que Bragg tiene fijación con "perseguir a Trump" y que el propio fiscal debería "ser imputado o al menos dimitir".

Asimismo, ha tenido también palabras para la situación internacional, mencionando que bajo su mandato, "Rusia invadiendo Ucrania" nunca habría ocurrido.

"Hay una gran nube oscura sobre nuestro país, pero no tengo ninguna duda de que haremos a Estados Unidos grande otra vez", ha acabado el expresidente, en un discurso de 25 minutos interrumpido numerosas veces por los aplausos y vítores de sus simpatizantes, o los abucheos cada vez que mencionaba a Biden, a los demócratas y, especialmente, a los encargados de llevar su caso.

"No normalizaremos una conducta criminal grave"

El fiscal del distrito de Manhattan ha asegurado este martes que no se normalizará una "conducta criminal grave". "No importa quién sea: no podemos y no normalizaremos una conducta criminal grave", ha afirmado en rueda de prensa, agregando que, en virtud de los cargos, el expresidente violó presuntamente la ley del estado de Nueva York, según ha informado la cadena CNN.

Bragg ha reiterado que está convencido de que este proceso demuestra que "nadie está por encima de la ley, y ninguna cantidad de dinero o poder puede cambiar ese principio duradero estadounidense", según una rueda de prensa en declaraciones recogidas por la cadena NBC.

Asimismo, ha indicado que los participantes en el presunto "esquema" en el que participaba Michael Cohen, el exabogado de Trump, sabían que los pagos a unas tres personas que tenían información negativa sobre Trump, entre ellos la actriz porno, eran "ilegales".

Durante la audiencia, la acusación ha alegado que el soborno a Daniels formaba parte de un plan para suprimir cualquier información negativa que dañara su campaña para las elecciones de 2016. "Le dio instrucciones (a Cohen, el exabogado del expresidente) de que si podía retrasar el pago hasta después de las elecciones", ha precisado.

Para el fiscal, que se ha enfrentado a las acusaciones de persecución política de Trump, este caso es una de las muchas investigaciones "que hacemos con regularidad en torno a declaraciones de negocios falsas".

"En el fondo, el caso de hoy es uno con acusaciones como tantos otros delitos de cuello blanco: alegaciones de que alguien ha mentido una y otra vez para proteger sus intereses y saltarse las leyes a las que todos estamos sujetos", ha declarado.

"La base de la integridad empresarial y de un mercado de trabajo en buen funcionamiento es la contabilidad correcta y exacta", ha asegurado Bragg, "ese es el cargo por el que se acusa hoy, falsificar los informes empresariales en el estado de Nueva York".

Trump fue imputado la semana pasada por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Clifford por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024.