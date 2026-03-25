Zimbabue denuncia la muerte de 15 ciudadanos víctimas de trata engañados para combatir en Ucrania

Unos quince ciudadanos zimbabuenses murieron en el frente ruso tras ser reclutados mediante ofertas de empleo fraudulentas y obligados a combatir en Ucrania, informó este miércoles el Gobierno de Zimbabue. “Quince ciudadanos zimbabuenses han perdido la vida tras ser víctimas de trata de personas y ser reclutados para combatir en Rusia”, dijo el ministro de Información, Publicidad y Servicios de Radiodifusión de Zimbabue, Soda Zhemu, durante una rueda de prensa en la que participó EFE.

“Según informes, fueron engañados con falsas ofertas de trabajo y obligados a participar en combates en el extranjero. El gobierno ha declarado esto como un grave caso de trata de personas y está actuando con urgencia para proteger a sus ciudadanos", agregó Zhemu.

Hasta ahora, Zimbabue ha identificado un total de 81 ciudadanos reclutados para luchar con Rusia, de los cuales 66 permanecen vivos, mientras el Ejecutivo trabaja para repatriarlos.

El presidente Emmerson Mnangagwa instruyó a su Ministerio de Asuntos Exteriores iniciar conversaciones diplomáticas para solicitar una compensación por los quince fallecidos y garantizar un entierro digno.

De acuerdo con Zhemu, la mayoría fue atraída mediante promesas de empleos y salarios en Rusia, difundidas a través de redes sociales, pero al llegar fueron enviados al frente sin recibir entrenamiento militar. “Reciben poca o ninguna formación y se les expone a situaciones que ponen en peligro sus vidas. Cuando mueren, resultan heridos o son capturados, los reclutadores desaparecen, dejando a las familias en Zimbabue sin información, sin apoyo y sin nadie a quien responsabilizar", cerró el ministro.

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Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, las autoridades ucranianas han informado de la presencia de al menos 1.780 africanos de 36 países luchando del lado ruso.

Aunque algunos participan de forma voluntaria como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones.

Kiev también ha reportado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, fueron capturados, aunque la mayoría muere o resulta gravemente herido antes de ser tomado como prisionero de guerra.