El Fondo Europeo de Defensa financia con millones a un fabricante de drones propiedad de Israel

Una empresa de defensa del Estado israelí, directamente implicada en el conflicto de Gaza, se está beneficiando de millones en fondos de defensa de la UE, gracias a una exención que permite la participación de entidades propiedad de extranjeros en los proyectos militares del bloque, según revelan Investigate Europe y Reporters United.

El Fondo Europeo de Defensa (EDF por sus siglas en inglés) está diseñado para fortalecer las capacidades militares del continente financiando la innovación nacional. Sin embargo, se han destinado al menos 15 millones de euros a la griega Intracom Defense desde que fue adquirida por la mayor empresa aeroespacial y de defensa estatal de Israel.

Israel Aerospace Industries (IAI), controlada por el gobierno israelí, adquirió la firma para capitalizar una “demanda cada vez mayor de sistemas de defensa aérea” en Europa, según un comunicado de prensa de IAI en mayo de 2023.

Esta investigación ha descubierto que Intracom Defense participa en 15 proyectos del EDF. Siete de ellos, incluido uno cofinanciado directamente por gobiernos europeos, se adjudicaron después de su venta a IAI y del estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023, donde los drones de vigilancia de IAI han sido utilizados en operaciones militares israelíes en el territorio.

Aunque Intracom Defense está registrada y con sede en Grecia y cuenta con representantes griegos en su consejo de administración, los registros financieros de 2023 muestran que IAI posee el 94,5 % de las acciones y el 100 % de los derechos de voto en la empresa.

El EDF promueve externamente la innovación local, pero una cláusula en el artículo 9 del reglamento exige únicamente que las empresas estén establecidas en Europa para ser elegibles, siempre que proporcionen ciertas garantías al gobierno donde están registradas, como, por ejemplo, asegurar que no se comparta información sensible con la empresa matriz. Esto permite que entidades como Intracom Defense, aunque propiedad de una empresa estatal israelí, accedan a fondos europeos de defensa.

Intracom Defense no respondió a las preguntas enviadas por Investigate Europe, Reporters United y sus socios sobre las garantías que exige el EDF y sobre su propiedad por parte de IAI. Un portavoz declaró que la compañía participa en proyectos de la UE “en total cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales”, y añadió que es “una empresa griega, registrada y operativa en Grecia, y lleva más de veinte años siendo una de las principales empresas griegas del sector de la defensa y la seguridad en Europa”.

IAI no respondió a las solicitudes de declaraciones antes de la publicación.

El eurodiputado belga Marc Botenga afirmó que este arreglo refleja un “problema estructural de seguridad” en el EDF que permite la participación de terceros no pertenecientes a la UE.

“Si uno acepta la lógica del EDF como un programa europeo, para que sea fiel a su nombre, las entidades controladas por un tercer país o por una entidad no asociada de un tercer país deberían estar excluidas de la financiación. Esto implica cerrar todas las lagunas actualmente presentes, entre otras, las del artículo 9 del Reglamento”, dijo Botenga, miembro del Parlamento Europeo del Grupo de la Izquierda y de la Comisión de Seguridad y Defensa.

A pesar de que IAI forma parte del complejo militar-industrial de Israel, su filial ha conseguido un papel principal en un proyecto del EDF de varios millones de euros lanzado en diciembre de 2024 para desarrollar tecnologías de drones con integración de armas y otras capacidades para uso europeo.

Intracom Defense, coordinadora de un proyecto europeo de 59 millones

Intracom Defense ha sido designada coordinadora principal del programa de drones Actus, un proyecto de 59 millones de euros a cuatro años, que también incluye a la firma francesa Safran y otras 21 entidades europeas. La Comisión ha cofinanciado Actus con 42 millones. El origen de los 17 millones restantes no se ha hecho público, pero se sabe que siete ministerios de defensa europeos son cofinanciadores: Francia, Bélgica, Grecia, Noruega, Suecia, Chipre y Finlandia.

Un portavoz de la Comisión Europea dijo que, basándose en las garantías aprobadas por Grecia, consideraron a Intracom Defense “elegible para participar en proyectos del EDF”, y agregó que las garantías no podían hacerse públicas debido a su naturaleza sensible.

Añadió que los proyectos fueron seleccionados solo después de “evaluaciones técnicas y jurídicas exhaustivas […] realizadas independientemente de los desarrollos políticos y estrictamente basadas en la elegibilidad del proyecto”. El portavoz afirmó además que todos los proyectos del EDF fueron evaluados éticamente y que el EDF no financia proyectos que violen el derecho internacional.

El Ministerio de Defensa griego informó que Intracom Defense e IAI han firmado “un Acuerdo de Seguridad Especial que prohíbe la transferencia entre las dos partes de información clasificada… tecnología, materiales y otra información sensible”. Un portavoz del ministerio añadió que Intracom Defense debe proporcionar garantías y una “declaración de control de propiedad” al participar en un proyecto del Fondo Europeo de Defensa (EDF, por sus siglas en inglés), pero no ofreció más detalles en el momento de la publicación de esta información.

Las revelaciones de que una empresa vinculada al Ejército israelí está construyendo los futuros sistemas de defensa europeos han suscitado preocupaciones de seguridad y ética entre activistas y analistas, y se producen en medio de una crítica creciente en la UE a las acciones de Israel en Gaza.

Los gobiernos europeos han endurecido recientemente su postura sobre Israel, y varios de los que financian el proyecto vinculado a IAI están supuestamente entre los que piden una revisión del Acuerdo de Asociación UE‑Israel, un pacto que define las relaciones comerciales y diplomáticas.

Defensores de los derechos humanos subrayaron la hipocresía de los gobiernos que financian de facto a una empresa israelí de armas vinculada al conflicto en Gaza, donde más de 50.000 personas han muerto desde octubre de 2023, según el ministerio de Salud de Gaza. “Por un lado tenemos un Estado [Francia] que denuncia violaciones del derecho internacional y, por otro, está dispuesto a colaborar con una empresa propiedad del Estado israelí”, dijo Aymeric Elluin, activista contra el comercio de armas de Amnistía Internacional Francia, en respuesta a estos hallazgos.

El análisis de las bases de datos de licitaciones de la UE revela que Intracom Defense ha recibido al menos 15 millones de euros para participar en proyectos del EDF desde que fue comprada por IAI. Por ejemplo, los proyectos Triton y Marte, ambos iniciados en diciembre de 2024, desarrollarán tecnología de ciberseguridad basada en IA y sistemas de tanques de combate, respectivamente. Este último involucra a Leonardo, el gigante de defensa parcialmente propiedad del gobierno italiano.

Pero su participación más destacada es como coordinadora de Actus, un proyecto que diseñará, probará y certificará drones compatibles con la OTAN capaces de rastrear e identificar personas como posibles objetivos en tiempo real. Actus se centra en la armamentización del dron francés Patroller y en certificar para uso operativo el dron de vigilancia griego Lotus.

Safran e Intracom Defense, las compañías detrás de los dos drones, recibieron más de la mitad de los 42 millones de euros desembolsados por la Comisión Europea para el proyecto. Intracom Defense se llevó 14 millones.

Solo tres de las 22 entidades involucradas en el proyecto Actus con Intracom Defense que fueron contactadas para esta historia respondieron a las solicitudes de comentarios.

En su respuesta, Safran solo se refirió a la participación de su filial noruega en el proyecto. Un portavoz dijo que estaba al tanto de la propiedad de Intracom y que la empresa “sigue profundamente comprometida con la estricta observancia del marco normativo” del fondo de defensa. Las otras respuestas vinieron de las empresas finlandesas Patria Aviation y Robonic. Ambas afirmaron que conocían la propiedad de Intracom por parte de IAI y que cumplían con todas las directrices y políticas del EDF.

Cuatro de los gobiernos co-financiadores —Francia, Bélgica, Finlandia y Suecia— estuvieron entre los 17 Estados miembros que en mayo respaldaron una propuesta neerlandesa para revisar el Acuerdo de Asociación UE‑Israel, debido a la ofensiva israelí en Gaza y a su negativa a levantar el bloqueo de ayuda humanitaria durante dos meses.

Noruega, otro cofinanciador de Actus, y cuyos laboratorios han recibido alrededor de 2 millones para proyectos del EDF junto a la filial de IAI, ha condenado públicamente las acciones de Israel en Gaza, calificándolas de “guerra brutal”.

La ministra de Exteriores de Suecia declaró que la revisión debería ir más allá y pidió sanciones de la UE contra ministros israelíes (sus empresas han obtenido más de 3 millones para proyectos lanzados después de diciembre de 2024 que involucran a Intracom Defense).

“La violencia ciega del gobierno israelí, el bloqueo de la ayuda humanitaria han convertido Gaza en un lugar para morir, por no decir un cementerio”, dijo en mayo el ministro de Exteriores francés Jean‑Noël Barrot, según Reuters. Al mismo tiempo, Safran, empresa con participación pública francesa, trabaja con Intracom Defense, propiedad de IAI, en el programa de desarrollo de drones.

“¿Cómo puedes abogar por el establecimiento de la paz cuando, al mismo tiempo, a través de un fondo supuestamente destinado a fortalecer la defensa europea, estás dando juego a la industria israelí, que está cometiendo un crimen de genocidio y cuyo líder es objeto de una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad?”, dijo Elluin de Amnistía Internacional, refiriéndose a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El gobierno israelí ha denunciado la orden de la CPI y ha rechazado todas las acusaciones de genocidio formuladas por Amnistía y otras organizaciones.

Para este reportaje se ha contactado con los siete gobiernos anteriormente mencionados para recoger sus puntos de vista sobre la información. El Ministerio de Defensa de Noruega dijo que proporcionó 118.536 € a los dos participantes noruegos en Actus, y que ninguno de ellos benefició a Intracom Defense. Un portavoz indicó que las preguntas sobre la elegibilidad en el EDF eran competencia de la Comisión y agregó: “Noruega espera que ninguna acción de ningún socio contribuya a violaciones del derecho internacional, incluido el derecho humanitario.”

El Ministerio de Defensa finlandés dijo que su financiación también fue únicamente para participantes nacionales, aunque no precisó la cantidad. Un portavoz afirmó que existía una “confianza sincera mutua” entre los Estados miembros en tales colaboraciones y añadió: “No tenemos razones para cuestionar que los riesgos potenciales de control por terceros países no hayan sido abordados mediante el proceso de garantías”.

El gobierno belga no respondió a preguntas sobre su cofinanciación del proyecto, y dijo que las preguntas sobre las garantías correspondían a la Comisión y al gobierno griego. El gobierno sueco indicó que otorgó tres millones de coronas suecas (274.000 euros) en cofinanciación a la empresa local Saab Aktiebolag, y no comentó nada sobre la participación de Intracom Defense. Los gobiernos de Francia y Chipre no respondieron a las solicitudes de comentarios en el momento de la publicación de esta información.

Vínculos israelíes fuera del radar… hasta ahora

La participación israelí en programas financiados por la UE ha sido objeto de escrutinio desde que comenzó el último conflicto en Gaza. Más de 1.100 millones de euros en subvenciones de investigación han ido a sus empresas e instituciones bajo el programa de investigación Horizonte de la UE, según una investigación reciente liderada por el medio neerlandés Follow the Money. Pero los vínculos israelíes con proyectos específicos de defensa europeos habían permanecido hasta ahora fuera del radar.

El año pasado, la Comisión Europea comprometió 910 millones de euros al EDF en un esfuerzo por cumplir su Plan de Rearmamento de Europa 2030 y “reforzar las capacidades de defensa paneuropeas”. Sin embargo, el carácter eurocéntrico del programa se limita a la geografía, ya que las empresas con sede en Europa pero propiedad extranjera también pueden recibir fondos.

Una empresa propiedad de un tercer país, como Intracom Defense, es elegible siempre que aporte garantías, incluyendo que la información sensible no se transfiera a su propietaria extranjera. Estas garantías se envían y aprueban por el gobierno donde la empresa está establecida, en este caso Grecia, aliado cercano de Israel.

“No es de extrañar que aquellos Estados que no toman medidas contra Israel no vean la cooperación con Israel como una amenaza para la seguridad europea”, dijo Laetitia Sedou, oficial de proyectos de la Red Europea contra el Comercio de Armas. “No es una gran suma de dinero, por supuesto, para el tamaño de la industria o para un país. Es una forma de apoyo, una forma extremadamente dramática y problemática de apoyo.”

La admisión de empresas extranjeras al EDF refleja la urgente necesidad de Europa por fortalecer su poder militar y aprovechar conocimientos y habilidades especializadas del extranjero. Esto se ve claramente en Israel, donde la industria de defensa europea ha mantenido durante mucho tiempo asociaciones comerciales militares.

“Necesitamos el know‑how israelí que nos falta. En mi opinión, eso explica la maniobra de Intracom. Queremos desarrollar nuestras propias municiones merodeadoras [drones que pueden estrellarse contra objetivos], y también queremos una ‘aportación israelí’ en este ámbito”, dijo un experto en defensa global, que pidió anonimato.

La reputación de IAI se basa en su experiencia militar, especialmente en tecnología de drones, algunos de los cuales han sido desplegados en Gaza. La compañía fabrica los drones de vigilancia y armados Heron utilizados por la Fuerza Aérea israelí.

“Muchos reservistas de escuadrones son empleados de IAI encargados de desarrollar, fabricar y operar la familia de UAV Heron”, rezaba un comunicado de prensa de IAI en diciembre de 2023. Un mes antes, el CEO Boaz Levy dijo que los drones Heron “desempeñaron un papel fundamental en la Guerra Esenciales de Hierro”, refiriéndose al asalto de Israel a Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

No hay pruebas que sugieran que los productos desarrollados en Actus u otros proyectos del EDF que implican a Intracom Defense propiedad de IAI serán utilizados en Israel. Sin embargo, no existen directrices éticas estrictas sobre la exportación de tecnología producida en proyectos del EDF. Aunque los Estados miembros están sujetos a controles de exportación de bienes y tecnología militares de la UE y nacionales.

El artículo 7 del reglamento del EDF establece que los proyectos deben cumplir con la legislación nacional, de la UE y del derecho internacional, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Las empresas están obligadas a realizar una autoevaluación del proyecto bajo criterios éticos y otros ámbitos del artículo 7, que puede ser examinada por la Comisión y un panel de “expertos independientes” cuya identidad no se hace pública.

“El reglamento del EDF es extremadamente débil en cuestiones de ética y transparencia… La auto-certificación en este sector es obviamente insuficiente en el mejor de los casos, una broma en el peor”, dijo el eurodiputado belga Marc Botenga. “Está claro que el marco actual del EDF no impide suficientemente que proyectos financiados por la UE contribuyan a violaciones del derecho internacional humanitario.”

El 16 de mayo de 2025, Intracom Defense anunció tres nuevos proyectos financiados por el EDF.

Editor: Chris Matthews