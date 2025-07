El primer ministro lituano, vinculado a préstamos secretos y viviendas por debajo de precio de mercado

El primer ministro lituano, Gintautas Paluckas, se enfrenta a una creciente presión tras una serie de investigaciones que le relacionan con préstamos dudosos, vínculos con empresas offshore y negocios inmobiliarios que parecen haberle beneficiado personalmente, algunos de los cuales nunca declaró en documentación oficial, según las investigaciones.

Las informaciones, publicadas por Siena, medio socio del consorcio de investigación OCCRP, del que también es parte infoLibre, y la cadena de televisión Laisvės TV, han desencadenado investigaciones penales y éticas, han alimentado las peticiones de dimisión de Paluckas, que es también el líder del Partido Socialdemócrata Lituano, y han desencadenado protestas callejeras en la capital del país, Vilna. Alrededor de 2.000 manifestantes se concentraron ante el Parlamento exigiendo respuestas a Paluckas, que ostenta el cargo de primer ministro desde diciembre de 2024, o su dimisión.

La primera investigación se centró en UAB Garnis, una empresa cofundada por Paluckas a principios de 2024. Recibió un préstamo blando de 200.000 euros de ILTE, el banco de desarrollo estatal de Lituania, a través de un programa diseñado para startups y empresas propiedad de ciudadanos ucranianos. Sin embargo, Paluckas ya era copropietario de una empresa del mismo sector que funcionaba desde hacía más de 14 años. El préstamo dio lugar a una investigación de la Comisión Principal de Ética Oficial y el Servicio de Investigación de Delitos Financieros inició una investigación penal sobre un posible fraude crediticio.

Una segunda investigación de Siena se centró en UAB Sagerta, una empresa que Paluckas adquirió en 2013 para desarrollar una aplicación móvil para pescadores lituanos. Sagerta nunca obtuvo beneficios y quebró, pero se mantuvo a flote durante años con préstamos de UAB Uni Trading, una empresa lituana de propiedad opaca.

Aunque Uni Trading afirmaba ser accionista de Sagerta, en los registros oficiales figuraba Paluckas como único propietario. La financiación de la empresa llamó la atención cuando se reveló que Uni Trading había operado desde un edificio en ruinas de Vilna vinculado anteriormente a UAB Lexie Ventures, que entonces era propiedad exclusiva del oligarca bielorruso Aliaksei Aleksin, hombre de confianza de Lukashenko y magnate del tabaco, y sancionado tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos.

En aquel momento, Uni Trading estaba dirigida por Justinas Klimašauskas, que también era director de Lexie Ventures. Cuando se le preguntó por los préstamos, Klimašauskas dijo que los desconocía. "¿No fueron reembolsados?", preguntó durante una llamada telefónica.

Desde 2018, Lexie Ventures tiene su sede en el mismo edificio residencial donde vivía Paluckas hasta hace que se trasladó a la residencia oficial como primer ministro. El apartamento es propiedad de Marius Giržadas, socio comercial de Aleksin y copropietario de Lexie Ventures. Paluckas declaró a Siena que su relación con Giržadas se limitaba a ser vecinos. Giržadas no respondió a las peticiones de comentarios.

Cuando se le preguntó por la financiación y la estructura de propiedad de Sagerta, Paluckas dijo que los errores de archivo podían haber causado discrepancias en los registros. Insistió en que Uni Trading era accionista desde el principio, pero afirmó no saber quién era el beneficiario final de la empresa. Tras la publicación de la investigación, Paluckas fue citado en el Parlamento, donde tachó la información de sensacionalista, comparó a los periodistas con "estafadores" e hizo alusión a OnlyFans.

Desde entonces se ha negado a responder a más preguntas de Siena o Laisvės TV, incluso durante las ruedas de prensa oficiales, insistiendo en que todas las preguntas se presenten por escrito. A principios de julio, el Servicio Especial de Investigación de Lituania, la agencia nacional anticorrupción, abrió una segunda investigación penal sobre los asuntos financieros de Paluckas.

La segunda investigación de Siena y Laisvės TV, publicado a finales de junio, también examinaba una compra municipal de 6 millones de euros en 2018, cuando Paluckas era teniente de alcalde de Vilna. La ciudad votó a favor de comprar el Palacio de los Sindicatos de la era soviética a una empresa vinculada a Darijus Vilčinskas, amigo de Paluckas desde hace mucho tiempo y patrocinador de Sagerta entre bastidores.

Vilčinskas también representaba a Uni Trading, la empresa que financió a Sagerta y que había dirigido otra empresa que, en 2013, vendió a Paluckas un apartamento de lujo. Ninguno de estos vínculos aparecía en las declaraciones oficiales de bienes de Paluckas cuando se presentó a la alcaldía en 2015.

En una respuesta por escrito, Paluckas tachó la investigación de "inverosímil" y dijo que la compra del apartamento se financió con dinero personal y prestado. Negó cualquier conflicto de intereses en la votación municipal y dijo a los medios que nunca tuvo una relación comercial formal con Vilčinskas. Posteriormente dijo que conservaba la confianza del Parlamento y que seguiría tratando el asunto con el presidente.

Vilčinskas negó inicialmente tener vínculos comerciales con Paluckas, alegando que simplemente representaba los intereses de inversores. Sin embargo, más tarde, en una entrevista con el diario económico lituano Verslo Žinios, cambió de versión y admitió haber invertido en Sagerta. "No tengo relación con el primer ministro de Lituania. Pero con el señor Paluckas somos amigos desde hace más de 15 años, y eso no es ningún secreto", declaró a Siena en junio.

Un apartamento a precio de ganga

Ahora, Siena y Laisvės TV han revelado otra operación inmobiliaria cuestionable. En 2012, Paluckas compró un apartamento de 49 metros cuadrados en el distrito financiero central de Vilna por tan solo 16.500 euros a Grafdec Limited, una empresa con sede en Chipre que ya ha sido disuelta. La misma propiedad había sido adquirida por Grafdec en 2008 por 107.000 euros, lo que significa que Paluckas pagó apenas 366 euros por metro cuadrado.

El principal accionista de Grafdec en aquel momento era Conmile Holding Limited, una sociedad registrada en Bahamas sin beneficiarios declarados públicamente. El edificio, construido en 1940, estaba mal mantenido, y sigue sin estar claro dónde vivió realmente Paluckas entre 2011 —cuando vendió su piso anterior— y 2013, cuando vivía en el apartamento de lujo.

A pesar de las crecientes críticas de la opinión pública y de la caída de sus índices de aprobación, Paluckas ha rechazado las peticiones de dimisión, manteniendo que no ha infringido ninguna ley. Mantuvo el mismo rumbo incluso después de que el presidente lituano, Gitanas Nausėda, le instara a dejar de esquivar las preguntas.

"No hay malas preguntas, sino respuestas inadecuadas. Estas respuestas causan dudas, porque no coinciden exactamente con las respuestas presentadas [por el primer ministro] anteriormente. Me gustaría desearle al primer ministro que diga la verdad y solo la verdad, porque estamos hablando de confianza. La reputación de todos nosotros, de todos los políticos, incluido yo mismo, se basa en la confianza. Si se pierde esa confianza, resulta muy difícil para un político hacer su trabajo", dijo el presidente.