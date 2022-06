Por qué se está hundiendo el mercado de las criptomonedas

Esta tercera semana de junio de 2022 tuvo, en los mercados de criptoactivos (o criptomonedas), un tufillo momento Lehman. O más bien de aquellas semanas y meses que precedieron al colapso del sistema financiero internacional en 2008 y durante las cuales el mundo descubrió con asombro la inventiva de la ingeniería financiera en el mismo momento de su colapso. Antes de que el trabajo de los aprendices de brujo finalmente tomara el mundo por asalto.

La caída de las criptomonedas comenzó hace varios meses, pero se aceleró primero a mediados de mayo y luego en la semana que acaba de terminar. El criptoactivo estrella, el que encarna todo el sistema, el bitcoin, perdió más de un tercio de su valor entre el 11 y el 18 de junio. El sábado 18 de junio, superó el importante umbral de los 20.000 dólares por un bitcoin, para situarse en torno a los 19.000 dólares. No desde el 14 de diciembre de 2020. Desde su máximo histórico en noviembre de 2021, con 69.000 dólares, el bitcoin ha perdido el 68% de su valor...

Pero el bitcoin es sólo un símbolo de todo el sector en el que la burbuja parece haber estallado. El otro activo estrella, aún más popular, el Ether, cayó por debajo de los 1.000 dólares y, de nuevo, era la primera vez desde finales de 2020. La capitalización mundial ha caído por debajo de los 900.000 millones de dólares, muy lejos de los tres billones de finales de 2021.

La caída de Celsius

¿Qué ha pasado? El epicentro lo originó una empresa especializada en la pignoración de criptoactivos, Celsius, que el lunes 13 de junio anunció que suspendía sus pagos, es decir, la posibilidad de que sus clientes retiraran sus fondos. Celsius es una forma de banca de la vieja escuela. Los depositantes le confían criptomonedas con la esperanza de obtener fantásticos rendimientos, y Celsius presta esas mismas criptomonedas a los participantes en el mercado con intereses. Cuando todo va bien, la empresa puede pagar los rendimientos prometidos y obtener beneficios.

Pero, por supuesto, esto supone tres condiciones: que la demanda de criptomonedas para operaciones de mercado sea fuerte, que esas mismas operaciones sean muy rentables y que los depositantes sean numerosos. En una burbuja, nada de esto es un problema. Celsius, fundada en 2017, se convirtió en un actor importante del mercado a partir de 2020. La empresa prometía hasta un 18% de retorno de la inversión con sólo depositar un criptoactivo en su cuenta. A la vez que proporciona liquidez a muchos mercados.

En el punto álgido de su grandeza, el pasado mes de diciembre, Celsius fue capaz de gestionar hasta 24.000 millones de dólares en activos. Su credibilidad se vio reforzada por la entrada en el capital de dos gigantes de las finanzas mundiales, la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), el segundo fondo de pensiones de la Belle Province, y WestCap, un fondo creado por un antiguo ejecutivo de Blackstone y Airbnb, Laurence Tosi.

Pero a principios de 2022, la situación da un giro. El aumento de la inflación provocó expectativas de endurecimiento monetario y un agotamiento del mercado. Los inversores se volvieron más cautelosos. El inicio de la guerra en Ucrania el 24 de febrero aceleró el movimiento. En contra de lo que el discurso dominante había vendido a los ahorradores, las criptomonedas no son activos "defensivos" contra la inflación, capaces de beneficiarse tanto de las políticas acomodaticias de los bancos centrales como del endurecimiento monetario. No son más que activos altamente especulativos que se benefician de las entradas de dinero y de la credulidad de los inversores.

Así que el mercado está girando. Para Celsius, la cosa se complica. Los depósitos se están reduciendo junto con la demanda de préstamos de los participantes en el mercado. Como siempre en este caso, el problema central es la liquidez. Para devolver a los depositantes los intereses prometidos, hay que prestar y recuperar el dinero. Pero cuanto más bajos sean los depósitos, más difícil será su reembolso. Y la caída del mercado aumenta el efecto de las mandíbulas. En mayo, los depósitos de Celsius ya se han reducido a la mitad, hasta los 12.000 millones de dólares.

Aquí es donde entra otra historia. Para asegurar sus rendimientos, Celsius no sólo presta sus depósitos a otros, sino que también los apuesta él mismo. Evidentemente, la empresa ha querido ir a lo seguro, lo que sin duda es un concepto relativo en este mercado, pero nunca debemos olvidar el efecto burbuja.

Uno de los métodos más fáciles entonces era atravesar el complejo ecosistema del Ether. Esta popular criptomoneda sí está considerando cambiar su procedimiento de blockchain. Los detalles técnicos no importan, pero la forma de validar la posesión de esta momneda debe cambiar. Para lograr esta migración, se invita a los titulares de este activo a "bloquear" su Ether para el desarrollo de la nueva blockchain.

Evidentemente, este bloqueo no es gratuito: tiene una rentabilidad garantizada del 4,2%. Pero el Ether bloqueado ya no está disponible hasta la fusión entre todos los Ether, cuando se completa el nuevo blockchain. Este momento, llamado la fusión en el lenguaje de este mercado, se ha pospuesto repetidamente.

A una plataforma, Lido, se le ocurrió entonces ofrecer un derivado del Ether bloqueado, el Staking Etherum (éter empeñado o sETH). Lido garantiza el valor de un sETH por un Ether bloqueado, pero permite intercambiarlo y prestarlo. En otras palabras, uno puede teóricamente disponer de su Ether bloqueado como si no lo estuviera. Celsius vio en ello una fuente de rendimientos: bloqueó un gran número de Ether depositados en él y compró sETH que luego pudo prestar a otros. Esto le permitía prometer a sus clientes una rentabilidad del 8%.

Pero aquí está la cosa. El Ether seguía cayendo y la fusión se hacía esperar. Los inversores se retiraron del mercado. En la segunda semana de junio, sETH ya no pudo afianzar su posición en Ether, ya que las ventas eran demasiado fuertes y los compradores demasiado escasos. Como resultado, Celsius se vio incapaz de vender sus sETH y, si hubiera podido, habría tenido que venderlas con descuento, aunque tuviera que ofrecer una rentabilidad del 8%... En la plataforma Curve, donde ha colocado sus 450.000 sETH, las reservas de Ether son sólo de 110.000. Por lo tanto, Celsius se queda con activos prácticamente sin valor. De ahí su decisión del 13 de junio de suspender los pagos.

La carrera hacia el fondo

Evidentemente, la decisión de Celsius ha sido un nuevo golpe a la confianza en un mercado que funciona exclusivamente a base de confianza. A mediados de mayo, otro pilar del sistema, las llamadas stablecoins, o activos respaldados por una moneda soberana, se tambaleó. Estos activos son importantes proveedores de liquidez del mercado al proporcionar un vínculo entre los dólares y los criptoactivos. Una de ellas, Terra, se hundió y otra, Tether, tuvo un espectacular, aunque breve, descenso. Pero, en general, se ha logrado la confianza.

En un mes, la capitalización bursátil de Tether se ha fundido de casi 80.000 millones de dólares a menos de 65.000 millones. Por eso, para mantener la paridad, ha tenido que recurrir a las reservas. ¿Pero cuánto puede durar esto? Lógicamente, el mercado pone a prueba a Tether hasta que se derrumba. Y el caso Celsius ha hecho que esto último sea aún más probable, provocando nuevas retiradas. La capitalización de Tether cayó en la semana un 7,2%.

En pocas palabras: los últimos anclajes de seguridad aparentes parecen estar desapareciendo uno tras otro en el mercado de las criptomonedas. Los clientes de Celsius pueden entonces probar lo que era una carrera hacia la ventanilla de un banco antes de cualquier forma de regulación: los depósitos están congelados y los fondos están en riesgo. No hay garantía de depósito, no hay rescate posible. El despertar del sueño libertario es doloroso.

Lógicamente, la pirámide se derrumba. Los inversores institucionales, ya sometidos a la caída del mercado durante un periodo de endurecimiento monetario, ya no quieren activos de riesgo y están vendiendo sus posiciones. Los que vuelven a comprar con la esperanza de un rebote, los más fanáticos, pronto se encuentran con pérdidas considerables a medida que se venden más y más. Y episodios como el de Celsius no hacen sino aumentar la desconfianza.

Otros actores de las criptofinanzas están siguiendo el ejemplo de la agitación. Durante la semana, el fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows insinuó que su liquidez estaba bajo presión. Había participado en el comercio de Terra y, según The Wall Street Journal, estaba considerando la venta de activos e incluso una compra.

El viernes 17 de junio, un nuevo estallido golpeó el mercado. Después de Celsius, fue Babel, otro "banco" de criptomonedas con sede en Hong Kong más especializado en inversores profesionales, pero que sigue teniendo dos mil millones de dólares en activos, el que anunció la suspensión de sus pagos. Fue esta noticia la que precipitó al Bitcoin por debajo de los 20.000 dólares y al Ether por debajo de los 1.000 dólares.

Oficialmente, todo esto es "temporal", pero la realidad es más cruda: no hay pruebas objetivas que respalden el mercado de criptoactivos. Más allá de la caída de los precios, es la infraestructura profunda del mercado la que parece atacada. Y la lógica que parece que se va a desarrollar bien podría ser la de 2007-2008, cuando la crisis de las hipotecas subprime del verano de 2007 se extendió por el sistema financiero. En marzo de 2008, Bear Stearns estuvo a punto de quebrar y fue salvado por poco por un grupo de bancos privados. Pero el peso de los activos "podridos" y las pérdidas de los "salvadores" habían desencadenado finalmente la gran crisis de septiembre de 2008.

El mercado de las criptomonedas se encuentra en una situación similar. Si unos pocos prestamistas cierran sus puertas, la prudencia dicta que los depositantes se apresurarán a retirar sus fondos de otros. Esto provocará una venta rápida y acelerará la caída de los precios y, por tanto, más quiebras y fracasos.

Los indicios se multiplican. Bloomberg, por ejemplo, informa de una feroz competencia entre los operadores de criptomonedas que, en realidad, podría ganarlos a todos. Al mismo tiempo, la producción de bitcoins es cada vez menos rentable y más problemática. Se sabe que el bitcoin es "minado" por ordenadores que validan las transacciones en la cadena de bloques. Estas operaciones son extremadamente intensivas en energía.

Y, como informa el Financial Times, cada vez son menos rentables a medida que los precios de la energía se disparan y el precio del Bitcoin cae. Minar un Bitcoin cuesta una media de 25.000 dólares. Es comprensible que la operación se vuelva muy arriesgada, sobre todo si la criptomoneda estrella se sale de estos niveles de precio durante mucho tiempo. El efecto tijera también podría ser fatal para estas empresas de infraestructuras de criptomonedas. Las acciones de las mineras están en caída libre. En un mes, por ejemplo, la de Marathon Digital, una empresa minera con sede en Las Vegas, ha perdido un 35%...

La caída del mercado de las criptomonedas puede considerarse, con razón, un epifenómeno de la actual caída de los mercados financieros. Pero también hay que señalar que el estallido de esta burbuja es muy peculiar. Cuando la burbuja de Internet llegó a su fin en el año 2000, las empresas de infraestructura sobrevivieron y las puntocom, las empresas que llenaban la red y permitían captar fondos con facilidad, se llevaron la peor parte. Esta vez, la crisis ha llegado a los cimientos del mercado.

Así, se expone el hecho de que el valor intrínseco de un blockchain para validar un activo, que sólo sirve de soporte para la especulación, es naturalmente bajo cuando las condiciones para esta especulación desaparecen. El Bitcoin no es una moneda "libre", las "finanzas descentralizadas" encarnadas por Celsius y Babel no son más que un resurgimiento de las finanzas más arcaicas, y la "innovación" de las criptos es un acelerador de la crisis. El criptoinvierno, como ya se denomina este episodio, no ha hecho más que empezar.

