“Medio millón de euros para apoyar un homicidio voluntario"; "Una fortuna para recompensar una bravuconería fatal". El domingo 2 de julio, muchos internautas y políticos se indignaron por la creación de un fondo de apoyo al policía imputado tras la muerte de Nahel. Pero también se indignaron por la cantidad recaudada en sólo tres días: casi 860.000 euros recaudados hasta el lunes por la mañana, una cifra que sigue disparándose.

Lanzado el viernes por el polemista de ultraderecha Jean Messiha, el fondo ha recaudado casi seis veces más dinero que el creado para la madre del joven de 17 años muerto, que ha alcanzado unos 156.000 euros. El columnista de CNews se jactaba abiertamente de ello en su cuenta de Twitter: "Agárrense: el fondo que he lanzado para la familia del policía Florian EXCEDE AL CREADO EN FAVOR DE LA MADRE DE NAHEL".

Chers amis,



Ce soir les gaucho-collabos font une syncope.



Tenez-vous bien : la cagnotte que j’ai lancée pour la famille du policier Florian M DÉPASSE CELLE CRÉÉE EN FAVEUR DE LA MÈRE DE NAHEL.



Paraît que les internautes sont indignés.



Vraiment ?

Vous êtes indignés ?

Pas moi… https://t.co/81EaFOBUXU — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 30 de junio de 2023

Para Jean Messiha, se trata de apoyar a la familia del policía "que hizo su trabajo y que ahora está pagando un alto precio". Florian M., de 38 años, el subinspector de policía que efectuó el disparo mortal contra el joven Nahel, ha sido acusado de "homicidio voluntario" y puesto en prisión preventiva, de acuerdo con las órdenes del fiscal (véase el artículo de Camille Polloni).

Aunque goza de presunción de inocencia, "dado el estado de las investigaciones y las pruebas recogidas", "no se cumplen las condiciones legales para el uso del arma", señaló el fiscal de Nanterre, Pascal Prache, en una rueda de prensa el 29 de junio.

En un vídeo publicado en YouTube el domingo, el columnista de extrema derecha eludió los hechos, refiriéndose simplemente a un agente de policía "implicado en la tragedia ocurrida". Para recaudar el máximo dinero posible, convirtió la campaña de recogida de fondos en un apoyo más amplio a las fuerzas del orden, que en su opinión están siendo "políticamente maltratadas por todo un sistema que les tacha de facciosos, violentos, sistemáticamente racistas, todas las acusaciones imaginables".

"He querido defender la causa de nuestras fuerzas policiales, porque se lo merecen, porque no reciben mucho apoyo, porque a menudo se sienten cohibidas en el desempeño de sus funciones", afirma en su vídeo.

Mientras tanto, otro fondo, creado por una cuenta llamada "sociedad motociclista de Hauts-de-Seine", con el objetivo de "apoyar a la familia de nuestro colega en sus necesidades básicas", ya ha recaudado más de 55.000 euros.

Las reacciones a estas colectas muestran la división existente. Por un lado, hay contribuyentes ruidosos que asumen la responsabilidad de su participación financiera, pero también a veces el racismo que impregna algunos de los comentarios. Por otro, internautas que denuncian masivamente el fondo, y políticos que consideran indigno ese fondo.

"Jean Messiha está echando leña al fuego. Es un generador de disturbios. El fondo de varios cientos de miles de euros para el policía imputado por el asesinato de la joven Nahel es indecente y escandaloso", ha declarado el diputado de Renaissance Éric Bothorel.

Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista, lo ha calificado como el “fondo de la vergüenza" y pide a la plataforma que lo acoge que lo cierre. "Están ustedes manteniendo una grieta ya enorme al participar en el apoyo a un policía imputado por homicidio voluntario", denunció en Twitter.

Dominique Sopo, presidente de SOS Racisme, denuncia "la ignominia del payaso de extrema derecha Jean Messiha" y pide también el cierre del fondo.

Por su parte, el Prefecto de Policía de París, Laurent Nuñez, a preguntas de la BFMTV, respondió que no tenía "comentario alguno que hacer al respecto".

El fondo se difundió ampliamente en las redes sociales del polemista, así como en varios canales de Telegram de extrema derecha.

Entre los cerca de 43.000 donantes del fondo, cuyas aportaciones oscilaban entre 5 y 3.000 euros, había militantes y directivos del partido de Éric Zemmour, Reconquête. Desde la muerte del joven, el ex periodista del Figaro –condenado varias veces por "incitación al odio y a la violencia" e "injurias públicas contra un grupo de personas por razón de su origen"– ha afirmado públicamente, sin prueba alguna, que Nahel "claramente no era un ángel", o que "en cualquier caso, el ángel tenía manchas en las alas porque, a los 17 años, tenía un amplio historial delictivo", lo que no es cierto.

Jean Messiha ha utilizado la misma retórica en sus tuits: "Se nos dice que Nael no tenía antecedentes penales. Y sin embargo, entre tráfico de drogas, robo de matrículas, múltiples negativas a obedecer órdenes... no tener ni una sola mención en sus antecedentes penales es quizás una de las causas de su muerte".

Acostumbrado a los exabruptos de odio y a dar que hablar, Jean Messiha fue el portavoz del candidato Éric Zemmour durante la última campaña presidencial. Este enarca (diplomado por la prestigiosa y elitista École Nationale d’Administration, ndt) de 52 años, actualmente en excedencia en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, trabajó inicialmente para Marine Le Pen, convirtiéndose en el coordinador de su programa presidencial durante la campaña presidencial de 2017.

Tras la campaña, se incorporó a la oficina nacional del RN de Le Pen como delegado de estudios y argumentario. Abandonó el partido en 2020, oficialmente porque consideraba que su posición sobre el islam no era suficientemente radical. Por su parte, la dirección de RN explicó que le habían mostrado la puerta de salida tras el descubrimiento de unas notas plagiadas que había facturado a la campaña de las europeas, en 2019, por 16.200 euros, según Le Monde.

Desde su implicación política en 2017, aparte de algunos periodos de disponibilidad (sobre todo durante las campañas presidenciales), Jean Messiha ha acumulado, según nuestra información, casi cinco años de sueldo del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, sigue con su obsesión por la "islamización de Francia" y el "Gran Reemplazo", una teoría racista y conspirativa, en las redes sociales y en la televisión, en particular en el canal CNews, propiedad de Vincent Bolloré (magnate de los medios de comunicación, ndt), donde es un habitual del plató.

En 2021, en Twitter, calificó al Prefecto de Yvelines de "amigo" de los "islamistas" y lo asoció a la "Colaboración", lo que le valió una condena por injurias, confirmada en apelación. El año anterior, ya había calificado a Abdelaziz Hamida, alcalde de Goussainville (que ganó su pleito por difamación contra L'Express, por las "revelaciones" sobre su "islamismo radical") de "nazi-islamista" fichado, y a los partidos políticos locales que no habían presentado candidatos contra él de "colaboracionistas" y "traidores".

En sus intervenciones mediáticas, como en la creación de este fondo, el funcionario parece haber olvidado el derecho de reserva al que está sujeto.

La dudosa legalidad del fondo

Desde su creación, también se ha cuestionado la legalidad de este fondo. No sólo por su finalidad, sino también por el destino del dinero.

Los internautas y el colectivo Sleeping Giants, que lucha contra la financiación de los discursos del odio, pidieron cuentas al anfitrión del fondo –la plataforma internacional Go Fund Me– por el hecho de que su finalidad no parecía cumplir con sus términos y condiciones. Estos prohíben la recaudación de fondos con el "objetivo implícito o explícito de promover o dar a entender" cualquier contenido "que refleje, incite o promueva comportamientos considerados (...) abuso de poder o incitación al terrorismo, al odio, a la violencia, al acoso, a la intimidación, a la discriminación, a la financiación del terrorismo o a la intolerancia de cualquier tipo, o que refleje un abuso de poder relacionado con la raza, el origen étnico, la nacionalidad, la afiliación religiosa, la orientación sexual, el sexo, el género, la identidad de género, la expresión de género, la discapacidad o la enfermedad".

Por el momento, este fondo no ha sido prohibido, pero un precedente sugiere que podría serlo. En 2019, se creó un fondo para apoyar al militante chaleco amarillo y boxeador Christophe Dettinger, quien, al ver a los gendarmes gaseando a los manifestantes, la emprendió a puñetazos con la policía. La escena fue grabada y vista varios millones de veces en las redes sociales, haciendo incluso reaccionar al entonces Ministro del Interior. Dettinger decidió finalmente entregarse a la policía dos días después.

Mientras tanto, para apoyarle, uno de sus amigos creó un fondo en la web Leetchi, que rápidamente alcanzó unos 145.000 euros. La plataforma acabó cerrándola, alegando que había incumplido sus términos y condiciones de uso, que "prohíben toda incitación al odio o a la violencia".

Christophe Dettinger demandó a Leetchi para recuperar la cantidad, que consideraba suya. El tribunal judicial de París falló en su contra, declarando nulo el contrato con Leetchi por razones de orden público. En un comunicado, el tribunal explicó que "el objetivo inicial del fondo era apoyar una lucha que implicaba el uso de violencia física contra las fuerzas del orden" y que, "en virtud de su amplio alcance", también estaba destinado a "compensar las condenas que pudieran dictarse en el futuro".

En aquel momento, el Ministro del Interior, Christophe Castaner, reaccionó con dureza, arremetiendo contra quienes, en su opinión, estaban "perdiendo la cabeza" al financiar "la acción de un matón que vapuleó a nuestras fuerzas de seguridad". "Algunos han perdido el norte hasta el punto de que ya no saben de qué lado está la razón, y consideran que está bien subvencionar la violencia", denunció.

Cuatro años después, ante el revuelo generado por el fondo de apoyo al policía que mató a Nahel, el gobierno y su Ministro del Interior, Gérald Darmanin, esta vez no han abierto la boca.

Tras la publicación se han actualizado los importes de los fondos recogidos y las reacciones.

Interrogado por Mediapart el 12 de junio sobre sus actividades en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y su obligación de discreción como funcionario, Jean Messiha se negó a responder a nuestras preguntas. Tras la publicación de nuestro artículo, anunció en Twitter que se querellaría por difamación porque "todo es falso", escribió, sin dar más detalles.

