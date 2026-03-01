“Desde los ‘Macron Leaks’ en 2017, todas las elecciones en Francia han sido objeto de intentos de alterar el resultado. ¡Todas!”. Una agente del Estado encargada de luchar contra las injerencias extranjeras concluye así nuestra entrevista, pidiendo el anonimato. Hace unos meses, Francia atribuyó formalmente a los servicios de inteligencia militar rusos la autoría de los “Macron Leaks”, el pirateo de cerca de 22.000 correos electrónicos del equipo de campaña de Emmanuel Macron durante las elecciones presidenciales de 2017.

Ahora que los electores franceses irán de nuevo a las urnas para las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo de 2026, Mediapart ha investigado las diferentes injerencias que se produjeron en las elecciones anteriores. Algunos casos ya se conocían, otros se revelan ahora.

Hay una constante en estas acciones: tienen como objetivo desestabilizar el proceso democrático y, estén relacionadas con redes que operan desde Rusia o desde China, benefician en su gran mayoría a un actor político: la Agrupación Nacional (RN). Aunque no hay nada que permita afirmar que el partido de extrema derecha sea el instigador de esas injerencias extranjeras, su narrativa casi siempre tiene la particularidad de servir a sus intereses. Contactada la RN, no ha respondido a nuestras solicitudes.

En 2024, Viginum, el servicio francés de vigilancia contra las injerencias digitales extranjeras, identificó veinticinco intentos de injerencia durante las elecciones europeas y las elecciones legislativas anticipadas: catorce en las primeras y once en las segundas (fruto de la disolución por sorpresa de la Asamblea Nacional decidida por Macron).

Para poder establecer que desde el extranjero se lanzó y se amplificó de forma “no auténtica» (es decir, de forma automatizada, por ejemplo, mediante granjas de trolls) una oleada de publicaciones en las redes sociales y que se trata de “injerencia digital extranjera”, Viginum sigue un estricto protocolo que incluye análisis técnicos exhaustivos; ver, por ejemplo, el informe de la agencia sobre la red Storm-1516, una herramienta de influencia vinculada al poder ruso.

Mediapart ha podido confirmar de forma independiente en el pasado que las cuentas identificadas como problemáticas por Viginum eran efectivamente bots al servicio de intereses extranjeros, en su mayoría rusos.

Raphaël Glucksmann, el falso espía estadounidense (China)

El 22 de marzo de 2024, Viginum detecta una maniobra informativa en la plataforma X destinada a denigrar a Raphaël Glucksmann, cabeza de lista del PS-Place publique en las elecciones europeas. En particular, se le acusa de ser un agente de la CIA y “el pequeño telegrafista de Washington”. Esa narrativa se difundió inicialmente a través de una cuenta en inglés y, posteriormente, fue amplificada por otros influencers del mismo ecosistema, con un total de 700.000 visitas.

Este ecosistema digital también se hace eco cada poco de narrativas alineadas con el lenguaje de la República Popular China y difundidas por los medios de comunicación estatales o por diplomáticos chinos. “Este modus operandi es típico de la actividad de ciertos actores supuestamente cercanos a Pekín, que facilitan la promoción de contenidos favorables a los intereses del régimen chino a través de influencers occidentales que no hablan chino”, analiza una nota de una administración francesa a la que Mediapart ha tenido acceso.

Campaña a favor de Jordan Bardella (Rusia)

Como reveló Mediapart, durante los meses previos a las elecciones europeas, redes vinculadas a intereses rusos promocionaron la lista encabezada por Jordan Bardella (presidente de RN, ndt). Varias redes de bots utilizaron diferentes etiquetas para difundir publicaciones con extractos de la campaña de RN.

Esa campaña incluyó varios miles de publicaciones y se desarrolló principalmente en las plataformas TikTok, X, Facebook y Telegram. Entre las noticias falsas (o infox) difundidas en esta ocasión se encontraban montajes fotográficos destinados a hacer creer que Francia estaba literalmente cubierta de carteles de Jordan Bardella.

La campaña fue lo suficientemente importante como para que los servicios del Estado francés encargados de vigilar las injerencias digitales extranjeras consideraran útil avisar a la dirección de campaña de Agrupación Nacional. Ante la información de Mediapart, Marine Le Pen denunció una “mentira”, antes de ser desmentida por su propio partido.

Artículos falsos a favor de Le Pen y en contra de Macron (Rusia)

También durante el verano de 2024, varias cuentas automatizadas del dispositivo de influencia digital prorruso Recent Reliable News (RRN/Doppelgänger, que unos meses más tarde se vería implicado en la operación “manos rojas”) difundieron en X memes y URL de redireccionamiento que conducían a pseudomedios o webs que usurpaban la identidad de medios conocidos.

RNN publicó al menos sesenta y cuatro artículos engañosos a partir de nombres de dominio que usurpaban el semanario Le Point y el diario Le Parisien, entre el 1 de mayo y el 7 de julio de 2024 (aquí y aquí dos ejemplos de artículos falsos).

Dichos artículos difundían narrativas euroescépticas, denigraban a los candidatos de la mayoría presidencial o promocionaban a los candidatos de RN. Alababan la actuación de Marine Le Pen, incluso aunque, como en las elecciones europeas, ella no fuera candidata.

Una vez pasadas las elecciones europeas, el dispositivo de influencia digital Matrioshka tomó el relevo y difundió en X varios reportajes falsos publicados previamente en canales de Telegram en ruso, usurpando la identidad de medios de comunicación occidentales. Por ejemplo, una noticia falsa de Le Figaro afirmaba que el aumento del precio del gas provocaría una ola de delincuencia que pondría en dificultades al Gobierno entre las dos vueltas de las elecciones legislativas.

Esta insistencia en que la delincuencia inundaría Francia, tema predilecto de la extrema derecha, es una constante en las publicaciones de las redes de influencia vinculadas a intereses rusos. Entre las publicaciones de webs locales francesas de noticias falsas antes de las elecciones municipales de 2026, se encuentran artículos que afirman que “se multiplican en las calles del país los actos de violencia y delincuencia”, lo que muestra “una profunda decadencia que solo puede empeorar” (a diferencia de Rusia, que, gracias al “liderazgo ilustrado” de Putin, “se posiciona como un baluarte contra la anarquía mundial”).

Facebook permite anuncios políticos (Rusia)

Durante los meses previos a las elecciones europeas de 2024, se detectó una campaña en Facebook en la que participaban varios influencers patrocinados por una agencia de comunicación sospechosa de estar financiada por Rusia. Según nuestra información, se habrían gastado varios cientos de miles de euros en la difusión de un discurso antieuropeo relacionado con la guerra en Ucrania.

Esta narrativa es la de un Occidente dirigido por la “izquierda belicista”, representada de forma hegemónica por Francia y Alemania, cuyos dirigentes tomarían decisiones que llevarían a Europa a la tercera guerra mundial, y contra la que sería necesario posicionarse en las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. Contraviniendo las normas de moderación de las plataformas, varios miles de contenidos patrocinados presentaron a Ucrania como especialmente belicista, a Emmanuel Macron como su títere y a Marine Le Pen como la voz de la razón.

La inteligencia artificial vota a Marine Le Pen (identitarios anglófonos)

Las elecciones legislativas anticipadas de 2024 en Francia fueron, desde el punto de vista de la injerencia extranjera, escenario de una novedad en cuanto al modus operandi desplegado por actores maliciosos. Por primera se utilizó ampliamente la denominada inteligencia artificial generativa.

Esta técnica consiste en utilizar herramientas de inteligencia artificial para generar contenidos “falsos creíbles” que puedan servir para respaldar narrativas. La IA generativa permite así crear grabaciones o imágenes realistas, denominadas deepfakes, a partir de contenidos reales y fácilmente accesibles. También permite producir de forma fácil y barata imágenes e ilustraciones impactantes para respaldar determinadas afirmaciones.

Eso es lo que han hecho las cuentas de nacionalistas e identitarios anglófonos que alaban a Marine Le Pen como la candidata capaz de expulsar a las poblaciones de origen inmigrante o de confesión musulmana. Así, el 3 de julio de 2024, entre las dos vueltas de las elecciones legislativas, se difundió una imagen generada por IA para respaldar una cita inexacta de Marine Le Pen: When I come to power, I will ban hijab in all of France (Cuando llegue al poder, prohibiré el hiyab en toda Francia).

Esos nacionalistas e identitarios anglófonos, que acusan a los inmigrantes de invadir Francia y de representar un peligro para la seguridad de la población francesa, describieron la posición en cabeza del Nuevo Frente Popular (NFP) en las elecciones legislativas como un abandono de la identidad de Francia. Todas esas publicaciones generaron decenas de millones de visitas en las redes sociales.

La falsa prima Macron para comprar votos (Rusia)

En junio de 2024, diez días después del anuncio de la disolución de la Asamblea Nacional, los operadores prorrusos de la red Storm-1516 registraron el nombre de dominio ensemble-24.fr, que usurpaba la identidad gráfica de Ensemble, la web oficial del partido macronista Renacimiento. La falsa web ofrecía a los votantes recibir una “prima Macron” por valor de 100 euros a cambio de su voto. Para ello, se invitaba a los votantes a enviar su número de la Seguridad Social a la dirección oficial del partido.

Amplificada por varios medios prorrusos, entre ellos el dispositivo RRN, esta web se presentó posteriormente como prueba de que la mayoría presidencial habría intentado influir en el resultado de las elecciones comprando el voto de los electores.

El peligro del NFP (ultraderecha anglófona y cuentas proisraelíes)

El modus operandi conocido como “descontextualización” consiste en extraer una imagen o un vídeo de su contexto original para utilizarlo con el fin de engañar al público.

El 8 de julio de 2024, al día siguiente de la victoria del Nuevo Frente Popular (NFP) en la segunda vuelta de las elecciones legislativas anticipadas, varias cuentas vinculadas a la alt-right anglófona y proisraelí difundieron un vídeo de musulmanes celebrando, según ellos, la victoria de la izquierda y gritando “muerte a Francia, muerte a los judíos, muerte a la policía”. Sin embargo, ese vídeo, que ya se había publicado el 11 de octubre de 2023, procede de una manifestación propalestina en la que las únicas palabras audibles de los manifestantes son “Viva Palestina”... El vídeo tuvo varios cientos de miles de visitas.

También se reutilizaron vídeos de los disturbios urbanos de julio de 2023, tras la muerte de Nahel a manos de un policía, para hacer creer que el país estaba sumido en revueltas con la victoria de la izquierda.

Cuando RN es víctima, sale ganando... (China)

En varias plataformas se difundieron contenidos sacados de contexto de declaraciones realizadas por miembros de RN. Y siempre en su beneficio. A partir del 2 de julio de 2024, entre las dos vueltas de las elecciones legislativas, varias publicaciones anunciaron a RN como el gran ganador de las elecciones.

Algunos contenidos difundieron de forma positiva declaraciones realizadas por Marine Le Pen en 2022, durante la campaña presidencial, presentándolas como si hubieran sido pronunciadas durante la campaña de las legislativas anticipadas de 2024. En un vídeo difundido por varias cuentas sinófonas, la candidata de RN mencionaba la salida de Francia de la Unión Europea y de la OTAN, aunque ese proyecto ya no figuraba en el programa de RN en 2024. Pero el argumento sigue siendo bien recibido por algunos militantes de extrema derecha.

Según los especialistas, el lenguaje utilizado por la mayoría de las cuentas que originaron esas publicaciones, así como las plataformas en las que se difundieron, permiten vincular esas cuentas con China.

La granja de trolls africana de Macron (Rusia)

Durante el primer trimestre de 2022, a medida que se acercan las elecciones presidenciales, una red de cuarenta y una cuentas falsas en Twitter, Facebook e Instagram actúa de forma coordinada para promover contenidos engañosos sobre el presidente en ejercicio, que se presenta de nuevo. Sus contenidos difunden artículos de medios de comunicación africanos y de un medio de comunicación rusófono, en los que se acusa a Francia de financiar fábricas de trolls para favorecer la reelección de Macron (denigrando a sus adversarios políticos, incluso a Agrupación Nacional).

El programa "Complément d'enquête" reveló que la operación fue orquestada por Wagner, una empresa privada rusa vinculada al Kremlin, y que los contenidos de propaganda a favor de Macron se crearon para poder denunciar posteriormente un intento de manipulación urdido por su partido.

En su informe anual, la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) señala que Viginum ha observado “una profunda mutación de las operaciones de injerencia digital extranjera que buscan instrumentalizar las tensiones dentro de las sociedades designadas, para en última instancia polarizar la opinión pública”. Los actores rusos activos en esta batalla informativa tienen como objetivo “apoyar a los candidatos y partidos favorables a los intereses del Gobierno ruso y al posicionamiento antisistema”, estima el servicio de vigilancia contra las injerencias digitales extranjeras.

Traducción de Miguel López