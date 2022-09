Hermanas, madres y esposas lideran las protestas contra Putin por el envío de tropas al frente de Ucrania

En Yakutsk, la capital regional de Yakutia, en el este de Siberia, el domingo 25 de septiembre, en una de las plazas centrales de la ciudad de 320.000 almas, se celebró una manifestación en forma de ritual sajón contra la movilización militar "parcial" decretada por Vladimir Putin cuatro días antes.

Más de quinientas mujeres se reunieron y formaron el Osuokhay, una ronda tradicional en la que las bailarinas se cogen de las manos y se mueven de un pie a otro en círculo, repitiendo las canciones que canta la líder. En esta región habitada, la más fría del mundo, 5,5 veces el tamaño de Francia y con una población de apenas un millón de habitantes, la etnia saja (también conocida como yakutsk) constituye la mitad de la población.

"No a la movilización", "No entregaremos a nuestros padres, maridos e hijos", "Estamos a favor de la paz", "Dejen vivir a nuestros hijos", coreaban mujeres de todas las edades en un clima fresco y lluvioso (ver vídeo aquí). "Empezamos con un pequeño círculo. Poco a poco, todos se unieron y lo hicieron más grande, y luego se formaron otros círculos en su interior. Las palabras fueron muy fuertes. Estábamos todos más unidos que nunca", dice Svetlana, una de las participantes. "En ese momento me sentí fuerte y orgullosa de nosotros.

La policía permitió que esto sucediera antes de intervenir. La ONG especializada OVD Infos registró unas veinticuatro detenciones. En los medios de comunicación locales fieles a las autoridades de la República de Sajá (nombre oficial de Yakutia), la manifestación se presentó como un baile de apoyo a los hombres que iban a la guerra, mencionando que habían estropeado el evento unos provocadores.

"Eso es mentira. Estamos en contra de la guerra. Cada uno de nosotros ha gritado para que detengan esta guerra y para que el jefe de nuestra república reaccione", insiste Svetlana. Esta mujer sajona, que prefiere no dar detalles sobre su edad o profesión, no dudó ni un segundo en ir a manifestarse.

"Mucha gente siente pánico. Quieren esconderse bajo una manta y no escuchar nada, pero a nosotros nos afecta directamente. Nuestros seres queridos están siendo arrastrados a la muerte. Estoy luchando por la verdad y por sus vidas.” La anunciada movilización de trescientos mil reservistas podría, según varias fuentes, implicar en realidad a más de un millón de personas.

La guerra se cobra un alto precio

En la República de Daguestán, en el sur de Rusia , las mujeres también están al frente de las manifestaciones excepcionales que se producen desde hace varios días. "¡No estamos ciegos! Rusia ha atacado a Ucrania", gritaron a los policías el domingo. En varias localidades se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes. En Majachkalá, la capital de esta región particularmente pobre del Mar Caspio, un centenar de personas fueron detenidas este fin de semana.

En otras regiones, como Buriatia y Kabardino-Balkaria, la población también protestó contra el envío de hombres al frente. Hay que decir que estos territorios, poblados por minorías étnicas, ya están pagando un alto precio por la guerra en Ucrania. Muchos jóvenes soldados proceden de estas regiones. Se alistan después del servicio militar, a menudo atraídos por los salarios decentes que ofrece el ejército.

"En Ucrania, la tasa de mortalidad de los soldados buriatos es trescientas veces superior a la de los combatientes procedentes de Moscú y y de Rusia en su conjunto", afirma la Fundación Buryatia Libre. Esta organización, fundada en marzo por la periodista y activista de derechos humanos Alexandra Garmazhapova, ayuda a los buriatos que se dedican profesionalmente al ejército pero no quieren luchar en Ucrania.

Crecen las protestas contra el gobierno central entre las minorías rusas. La ONG SOS Crimea denunció el 23 de septiembre la movilización desproporcionada de los tártaros de Crimea, minoría de la región anexionada por Rusia en 2014. El 90% de las órdenes de movilización en Crimea fueron dirigidas a tártaros, a pesar de que no representan más del 15% de la población, dijo la ONG. "Esta movilización a gran escala puede conducir a un genocidio oculto del pueblo tártaro de Crimea", dijo su representante Evgeny Yaroshenko en un comunicado.

El término genocidio se está utilizando en otras regiones como Yakutia. "El Kremlin diseñó el genocidio de los pueblos autóctonos, utilizando a los pueblos del Norte como carne de cañón. Si no detenemos la guerra, el pueblo sajá, así como los demás pueblos autóctonos del Norte, pronto desaparecerá".

En la manifestación del domingo en Yakutsk, Olga se manifestó precisamente por eso. "Protesto contra esta movilización desproporcionada de los representantes de nuestro pueblo", dice esta profesora de 50 años que nunca se había atrevido a protestar. "Vengo del Ártico, donde las condiciones de vida son muy difíciles. Los hombres fueron llevados desde el primer momento en medio de la noche", dice.

En Yakutia, la organización antibélica Fundación Buryatia Libre ha arremetido contra el jefe de la República, Aysen Nikolayev, en una carta abierta: "Protestamos enérgicamente contra la insensata movilización iniciada, que ha adoptado formas especialmente feas en las repúblicas habitadas por minorías nacionales y pequeños pueblos de Rusia. Usted, como jefe de la región, debería haber hecho todo lo posible para proteger nuestro patrimonio genético del exterminio.”

Ya en mayo, Anna Colin Lebedev, especialista en sociedades postsoviéticas, señaló en Twitter el nacimiento de un movimiento de representantes de minorías étnicas en Rusia que denuncia la opresión de su lengua y su etnia en el país. "Hoy estamos alcanzando claramente un nuevo nivel. Lo que está ocurriendo no tiene precedentes", dijo.

El hecho es que en estas regiones muchos hombres van a la guerra voluntariamente. Es el caso del hermano de Olga. Este joven de 21 años recibió una citación en su casa del pueblo y fue enviado directamente a Jabarovsk, una ciudad del Lejano Oriente, para su entrenamiento. "Desgraciadamente, debido a todas las mentiras de las autoridades y la propaganda, se fue por su propia voluntad. Como muchos otros, no se opuso, pensando que iba a defender su patria. Mis amigos cercanos están todos en contra de la guerra, pero en mi familia muchos están a favor, lo que da lugar a muchas discusiones", dice.

"En los pueblos, los hombres son más sensibles a la intimidación y la propaganda", señala Alla, una yakut de 30 años que se ha opuesto a la guerra desde el principio. "También veo a mucha gente que tiene miedo. Tienen miedo de perder sus trabajos, de perder a sus familiares, pero creen que no pueden hacer nada, así que obedecen y se justifican diciendo que tienen que 'defender la patria'", se lamenta. Pero la mayoría de los hombres de su entorno están escondidos o se han ido al extranjero para evitar la movilización.

Mientras los hombres evitan las manifestaciones por miedo a ser detenidos y luego alistados, las mujeres toman el relevo, y no sólo en las regiones. En Moscú, Ksenia nunca había participado antes en acciones de la oposición. Esta madre de dos hijos lo consideró demasiado peligroso. "Ahora tenemos que hacer algo. Siempre supe que este día llegaría.”

Caja negra

Los nombres de pila de las mujeres de Yakutia han sido cambiados.

Traducción de Miguel López.

